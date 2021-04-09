Госдума приняла закон о повышении средней продолжительности жизни в России

Госдума приняла законопроект, разработанный группой депутатов из фракции «Единая Россия». Согласно принятому изменению, средняя продолжительность жизни в России составит 80 лет.

По мнению депутата Николая Валуева, новый закон устранит недостатки пенсионной реформы, проведенной предыдущим правительством.

– Я голосовал за повышение пенсионного возраста, но столкнулся с неожиданной критикой этой инициативы со стороны избирателей. Они рассказали, что у нас мужчины в среднем живут до 68 лет. Коллеги об этом тоже ничего не сказали. Что ж тогда получается: до 65 лет работал, три года на пенсии, а потом – в деревянный макинтош и поехал что ли? – сказал депутат.

Николай Валуев подчеркнул, что после принятия закона у граждан появится больше времени, чтобы насладиться жизнью после прекращения трудовой деятельности.

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