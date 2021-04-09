Просмотр телевизора может быть полезным – ученые

Ученые исследовательского университета Пенсильвании (США) доказали, что в определенном случае просмотр телевизора может быть полезным, просто необходимо усилить положительные эмоции.

Исследователи провели психологическое тестирование, в результате которого пришли к выводу, что позитивные эмоции играют главную роль. То есть, получается, что смотреть нужно только позитивные новости, сериалы и фильмы.

По заявлению зарубежных психологов, положительные эмоции снижают или полностью нейтрализуют негативные последствия от полученного стресса.

В рамках своего исследования ученые предложили добровольцам подготовить речь на неизвестную им тему, тем самым вызвав сильное волнение. После этого им измерили пульс, который, надо полагать, заметно участился. В дальнейшем им показали фрагменты фильмов с позитивными или трагическими сценами. Оказалось, что у добровольцев, получивших положительные эмоции, пульс быстрее возвращался к прежним значениям, а у переживших негативные или нейтральные эмоции это происходило значительно медленней.

Многие согласятся, что результаты проведенного исследования не требует доказательств, так как все это подтверждает жизненный опыт.

Здесь возникает другой вопрос – как самому выбирать источники позитивной информации, когда не знаешь, что в любой момент может появиться на экране или в сетевом издании? Возможно, когда-нибудь полезную роль в этом случае сыграет искусственный интеллект, который поможет предварительно отсеивать негативную информацию. С другой стороны, кратковременные негативные эмоции тоже полезны, чтобы человек не отворачивался от насущных вопросов. Ведь это может оказаться жизненноважным моментом, например, как выжить в условиях коронавирусной пандемии.