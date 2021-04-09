Ученые обнаружили признаки неизвестных законов физики

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09.04.2021, 7:50, Разное
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Международная команда ученых проинформировала о первых результатах эксперимента под обозначением «Muon g-2».

Исследователи сообщили о возможном существовании неизвестных законов физики, сообщается на сайте Вашингтонского университета.

В процессе исследовательской работы выяснилось, что поведение частиц мюонов не укладывается в Стандартную модель, что говорит о признаках Новой физики.

Мюоны являются короткоживущими частицами, представляющие собой миниатюрные вращающиеся магниты. Существует показатель (g-фактор), который определяет скорость и силу вращения мюонов во внешнем магнитном поле. Когда мюоны попадают внутрь экспериментальной установки, то они вступают во взаимодействие с «квантовой пеной» из виртуальных частиц. В зависимости от этого меняется значение g-фактора, а прецессия магнитного момента мюонов замедляется, либо ускоряется. Все это можно рассчитать при помощи Стандартной модели.

Если же в квантовой пене находятся неизвестные частицы, либо происходят определенные взаимодействия за пределами Стандартной модели, должно быть зафиксировано отклонение между расчетным значением g-фактора и фактическим.

В ходе эксперимента ученые обнаружили расхождение с теоретическими показаниями на величину в 4,2 сигма, что немногим меньше 5 сигм. Данное расхождение позволяет ученым уверенно заявить об открытии новых законов физики.



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