Готовность к полёту №1

Человек в космосе — мечта, к которой стремились. И подготовка к полёту была максимально серьёзной. Малейшая оплошность могла привести к фатальному результату.

Космическая эра: кто будет первым?

Космическая гонка, которую устроили США и СССР, позволила за короткий срок сделать космос ближе. Побочный эффект холодной войны вывел конкуренцию государств на новый уровень. Запуски спутников, успешные полёты в космос животных — всё шло к тому, что вот-вот земной шар должен был покинуть и первый человек. И главная интрига заключалась лишь в том, флаг какой страны будет у него на плече.

В Советском Союзе ещё в 1959 году начали обсуждать теоретическую возможность полёта человека в космос. К тому времени уже была проделана громадная работа Сергеем Павловичем Королёвым и его командой. Успешно запускались спутники, да и эксперименты с полётами животных чаще всего заканчивались хорошо. Всё это позволяло с оптимизмом смотреть на перспективы человека вне Земли.

Благодаря поддержке государства, которое не могло проиграть гонку своим заокеанским коллегам, космическая отрасль быстро развивалась. А главным показателем того, что страна готова совершить прорыв, стал приказ главкома ВВС № 267 от 7 марта 1960 года. В нём говорилось, что 12 лётчиков-испытателей переводятся в слушателей-космонавтов. Среди избранных были, в частности, Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Герман Титов, Алексей Леонов. Правда, вскоре список расширили. В общей сложности к полёту в космос стали готовить два десятка лётчиков.

Именно Королёв решил, что кандидатов нужно искать среди военных лётчиков-истребителей. По мнению Сергея Павловича, эти люди были уже прекрасно знакомы и с внештатными ситуациями, и с перегрузками, и с перепадами давления. Кроме того, все они прошли жёсткий отбор по медицинским показателям, в том числе, и психологическим. Отталкиваясь от особенностей космического корабля, рост потенциального космонавта не должен был превышать 170 см, а вес — 72 кг. Были определены и возрастные рамки: от 25 до 30 лет.

Как только приказ вступил в силу, в Москву начали стягиваться представители отряда космонавтов. Все понимали, что впереди их ждёт время тяжёлых испытаний, наверное, самых тяжёлых в их жизни. Потенциальных космонавтов разместили на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе. Первые теоретические занятия начались 14 марта.

Лекции по ракетной технике сменяли лекции по медицине, а после изучения конструктивных особенностей космического корабля «студенты» знакомились с динамикой полёта. Колоссальный объём информации по узкоспециальным дисциплинам нужно было освоить в кратчайшие сроки. А уже всего через месяц 11 человек отправились в Энгельс, где на местном аэродроме они начали оттачивать мастерство прыжков с парашютом.

Через месяц — вновь Москва. Только теперь потенциальных космонавтов ждали не только лекции и теоретические занятия, а ещё и тренировки в барокамере, центрифуге, термокамере, вибростендах. Выдержать такие нагрузки рядовой человек просто не мог. Но среди студентов рядовых и не было. Однажды посмотреть на героев приехал Сергей Королёв, ему было важно лично с каждым из них познакомиться.

Лучший из лучших — это Гагарин

Затем кандидаты в космонавты занялись предполётной подготовкой. Эта часть обучения длилась полгода. Они изучали как космический корабль, так и работу всех его систем. Затем из 20-ки кандидатов были выбраны 6 человек. Они стали заниматься по ускоренной программе. Их перевели в лётно-исследовательский институт в Жуковском, где находился тренажёр космического корабля «Восток».

В середине января кандидаты сдали экзамен. На протяжении часа каждый из них подробно рассказывал о корабле, его устройстве, а также о нюансах орбитальных полётов. И хотя все получили отличные оценки, на первом месте в списке шёл именно Юрий Алексеевич.

Гагарина отмечали все, кто был с ним знаком. Он идеально подходил по всем параметрам. И поэтому именно Юрия Алексеевича в конце марта 1961 года назначили командиром отряда. Соответственно, никто уже не сомневался, что Гагарин и станет пионером космической эры.

Королёв спешил, появилась информация, что на 20 апреля 1961 года полёт в космос запланировали американцы. Из-за этого Сергей Павлович планировал старт в период с 11 по 17 марта. Гагарин стал космонавтом № 1, Герман Титов — его дублёром.

День «икс» неумолимо приближался. В очередной раз были тщательным образом проверены все системы космического корабля «Восток». И вот 12 апреля. Старт был запланирован на 9:07 по московскому времени. Примерно за 1,5 часа до старта Королёв встретился с Гагариным. Поговорил с ним, спросил о состоянии как физическом, так и психологическом. Юрий Алексеевич ответил, что полностью готов.

Но вдруг произошло ЧП. До старта оставалось менее часа, когда слесари-монтажники сообщили о неисправности. Оказалось, что на центральном пульте управления не горит один из трёх транспарантов, которые сигнализируют о том, что крышка люка спускаемого аппарата прижата. Экстренная ситуация, решение которой зависело только от Королёва. И он решил провести ремонт. Теперь уже успех операции зависел от мастерства слесарей-монтажников. И они не подвели. Весь полигон с облегчением выдохнул, когда они по громкой связи сообщили об устранении неисправности. Королёв тут же передал новость Гагарину. До эпохального старта с космодрома «Байконур» оставались считанные минуты.