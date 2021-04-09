 

Власти Китая начали бороться с бизнесом секс-кукол

09.04.2021, 7:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Китая активно гнобят быстро растущий прокатный бизнес секс-кукол.

Это разрушает надежды предпринимателей на создание легального эрзаца секс-индустрии Китая, где проституция строго запрещена.

С тех пор как Ли Бо, бывший трудящийся-мигрант, открыл первый в стране бордель секс-кукол в 2018 году в городе Шэньчжэнь, по всей стране появилось более 7000 подобных учреждений. Всем было приказано закрыться без предупреждения.

Бизнес взлетел, привлекая не только молодых фабричных рабочих-мигрантов, но и белых воротничков среднего возраста.

Оборот китайского рынка товаров для взрослых в прошлом году вырос до 20 млрд долларов, что в семь раз больше, чем в 2017 году, несмотря на рекламные ограничения секс-товаров.

При председателе Си в Китае ужесточается моральный контроль ко всему, что может быть истолковано как порнография. Китай испытывает демографические проблемы, население быстро стареет. Траханье резиновых женщин подрывает задачу, поставленную Си Цзиньпином об омоложении китайской нации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Карпович ехидно ответила на слова о романе с Прилучным: Про кровь маловато

09.12 / Мнение: Если без негров никак

12.11 / Брак с Собчак стал причиной остановки карьеры Максима Виторгана

19.11 / Виталий Мутко: Парки и скверы – приоритетные направления развития городских пространств

28.10 / В университете Банарас Хинду появился курс по подготовке врачей, лечащих от синдрома привидений

20.03 / Пушков высказался о падении Байдена на трапе: Ход времени неумолим

10.09 / Россиянин избил участкового в отделе полиции и сжег свое дело

29.10 / Скандалы: Компромат-капитал

09.03 / Мнение: «Как уничтожить мужчину», доля женщин-предпринимателей и желаемые зарплаты супругов

31.08 / Диктатор на миллиард

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика