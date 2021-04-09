Власти Китая начали бороться с бизнесом секс-кукол

Власти Китая активно гнобят быстро растущий прокатный бизнес секс-кукол.

Это разрушает надежды предпринимателей на создание легального эрзаца секс-индустрии Китая, где проституция строго запрещена.

С тех пор как Ли Бо, бывший трудящийся-мигрант, открыл первый в стране бордель секс-кукол в 2018 году в городе Шэньчжэнь, по всей стране появилось более 7000 подобных учреждений. Всем было приказано закрыться без предупреждения.

Бизнес взлетел, привлекая не только молодых фабричных рабочих-мигрантов, но и белых воротничков среднего возраста.

Оборот китайского рынка товаров для взрослых в прошлом году вырос до 20 млрд долларов, что в семь раз больше, чем в 2017 году, несмотря на рекламные ограничения секс-товаров.

При председателе Си в Китае ужесточается моральный контроль ко всему, что может быть истолковано как порнография. Китай испытывает демографические проблемы, население быстро стареет. Траханье резиновых женщин подрывает задачу, поставленную Си Цзиньпином об омоложении китайской нации.