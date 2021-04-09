Увидев страшный сон о скрытой двери и трупах, женщина наяву обнаружила эту дверь за зеркалом

Женщина из Техаса, владеющая небольшим салоном красоты в здании по соседству с отелем, не считала себя медиумом или экстрасенсом, но однажды ей приснился странный ночной кошмар о том, что в здании ее салона есть секретная дверь, за которой лежат трупы…

Девушка из Техаса по имени Миранда выложила в TikTok несколько видеороликов о том, как ее мать после страшного ночного кошмара обнаружила в своем салоне скрытую дверь.

Салон красоты матери Миранды находится в городе Ваксахачи, в здании, в котором также размещен отель "Rogers", известный тем, что тут регулярно видят призраков.

В своем страшном сне мать Миранды увидела секретную дверь, находящуюся в помещении ее салона, и за этой дверью она видела множество лежащих трупов людей…

Женщина была так напугана и взволнована этим сном, что проснувшись, решила в самом деле поискать секретную дверь в своем салоне. И внезапно обнаружила ее за большим зеркалом в полный рост.

Дверь была заделана большим куском податливого материала, и когда мать Миранды отодрала его, она увидела темно-коричневую прочно запертую дверь.

"Она буквально разорвала этот кусок на части, когда мы нашли эту секретную дверь. Я не могу в это поверить. Что это? Что это, черт подери, такое?! О, Боже. Ей приснилось, что там трупы и они за секретной дверью, и вот мы нашли эту секретную дверь", – говорит взволнованным голосом Миранда.

К большому огорчению матери Миранды, она не смогла открыть эту дверь, как как что-то с другой стороны блокировало ее.

После этого они пригласили мастера, который сумел выпилить в двери кусок, чтобы посмотреть что там такое, но их снова поджидала неудача, так как, судя по всему, дверь с той стороны была плотно заделана бетонным раствором.

По словам Миранды, скорее всего это было сделано очень давно, еще в 1912 году, так как именно тогда в здании проводились масштабные ремонтные работы.

"Этот отель "Rogers Hotel" действительно наполнен привидениями, это настоящий дом с призраками. Он был построен в 1800-х годах, а в 1912 году его перестраивали, так как он до того дважды горел. В 1912 году его полностью переделывали с использованием бетона, в том числе соорудили большой бассейн в подвале", – рассказывает Миранда.

"Дочь хозяина отеля утонула в этом бассейне, после чего много людей говорило, что они видели повсюду странные потеки воды и силуэт маленькой девочки. Итак, эта найденная нами дверь, ведет куда-то, но этот человек при восстановлении отеля почему-то прочно запер ее".

Чуть позже Миранда и ее мать обнаружили, что другая комната салона похоже раньше представляла из себя большую лифтовую шахту и что ее стены, судя по гулким стукам, полые. Таким образом где-то там за стенами находится ниша, возможно связанная с помещением, в которую ведет таинственная заблокированная дверь.

Мать Миранды говорит, что пока они не будут взламывать эту нишу, так как им нужно время, чтобы распланировать эти работы.

Впрочем, многочисленные комментаторы в сети не советуют им вскрывать дверь и ниши, а рекомендуют оставить все как есть. Так как иначе они могут выпустить наружу "неведомое зло".