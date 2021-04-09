Оборотень с кладбища Камберуэлл

В 1996 году случайный прохожий решил сократить путь до дома гостей, пройдя через это старое и заросшее сорняками кладбище. В итоге на него напало странное существо в виде ходящей на двух задних ногах собаки.

В одном из старых районов Лондона находится кладбище Камберуэлл (Camberwell Cemetery), которое было закрыто еще в 1850-х годах.

Кладбище представляет собой сильно заросшие сорняками надгробные плиты, многие из которых находятся в таком плохом состоянии, что невозможно прочитать, что на них написано.

Сюда мало кто ходит, разве что подростки или любопытные туристы, а начиная с 1996 года сюда бояться заходить из-за жуткого существа, похожего на огромную собаку, называемого "Оборотнем Камберуэлла".

После того, как это существо увидели тут в 1996 году, его во второй раз заметили в 2004 году. Новых сообщений пока больше не поступало, но вероятнее всего это лишь из-за того, что в целом сюда заходит очень мало людей, как отмечалось выше.

9 октября 1996 года один местный житель решил сократить путь через кладбище, чтобы поскорее попасть в гости к друзьям. Он шел, продираясь через кусты, когда внезапно нечто схватило его за руку с силой дернуло, повалив на землю.

Покрутив головой, мужчина увидел рядом с собой очень большое существо, у которого была голова как у немецкой овчарки и которой рычало на него, обнажив большие зубы, с которых капала слюна.

Казалось, что эта огромная псина вот-вот кинется на него и разорвет на части, но внезапно существо успокоилось и тут же убежало прочь, перемещаясь на задних лапах вертикально, как человек.

Позже очевидец утверждал, что "оборотень" не съел его потому, что почуял онкологическое заболевание, которым страдал очевидец и которое могут чуять собаки.

Вторая встреча, произошедшая восемь лет спустя предположительно с тем же существом, случилась летней ночью, когда на нечто странное наткнулись двое прохожих, идущих по дороге мимо кладбища.

"Мы услышали низкое рычание, а затем большое дерево в углу кладбища невероятно сильно затряслось, как будто что-то действительно мощное сотрясало его изо всех сил. Это определенно не было сделано человеком или животным. Дерево тряслось так, будто его вот вот вырвут с корнем".

Очевидцы так перепугались, что дали деру, не дожидаясь, когда это нечто рычащее покончит с деревом и кинется на них.

Криптозоолог Энди МакГрат не уверен, что во втором случае очевидцы столкнулись с оборотнем или иным криптидом. но отмечает, что оба прохожих были очень напуганы и утверждали, что ощутили в тот момент, что рядом с ними находится что-то очень злое и ужасное.

Он также признает, что как криптозоолог он за годы исследований сталкивался с очень многими историями о собаке или волке, ходящем на двух ногах как человек. И что поначалу подобное казалось ему совершенно неправдоподобным и даже сказочным, но чем больше он видел подобных историй, тем больше верил в то, что люди в самом деле видели нечто очень странное.