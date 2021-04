Российские минометы “Тюльпан”, способные стрелять ядерными зарядами, замечены двигающимися к границе с Украиной

Дилан Малясов 8 апреля 2021 г.

Согласно видео, размещенным в социальных сетях, российские вооруженные силы разворачивают свои тяжелые самоходные минометы резерва Верховного Главнокомандования на границе с Украиной.

Ранее на прошлой неделе в социальных сетях появились видеозаписи российских самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», движущихся к границе с Украиной. Тяжелые артиллерийские системы были замечены на железнодорожной станции г.Кропоткин Краснодарского края.

2С4 Тюльпан, также известный на Западе как М-1975, представляет собой 240-мм самоходный миномет советской конструкции.

Тяжелый миномет установлен на гусеничном самоходном шасси. Гидравлическая система поднимает и опускает ствол из транспортного положения в положение для стрельбы. Самоходную артиллерийскую систему по традиции окрестили буквенно-цифровым обозначением (2С4) и названием цветка (Тюльпан).

Благодаря большим размерам он может вести огонь осколочно-фугасными, зажигательными, управляемыми, кассетными, нейтронными и ядерными боеголовками, некоторые из которых способны поражать цели на расстоянии около 20 км. Он также может стрелять снарядами «Смельчак» с лазерным наведением.

Самоходные минометы 2С4 были практически сняты с вооружения, около 430 единиц этого оружия остались в РФ на хранении на военных базах, но с 2016 года их частично вернули в строй.

Кроме того, ранее в ноябре 2017 года российские СМИ сообщили, что Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) модернизировал партию уникальных самоходных минометов, которые долгое время находились в резерве. По данным местных СМИ, точное количество модернизированных самоходных минометов держится в секрете, но примечательно, что проект стартовал в 2016 году.

В декабре 2017 года артиллерийская бригада 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области , официально получила первую партию из 8 модернизированных самоходных минометов 2С4.

Russian 2S4 Tyulpan self-propelled mortars at the railway station in Kropotkin pic.twitter.com/pYvHS1okfT

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 8, 2021