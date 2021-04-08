Готовим в пост: рецепт веганского пирожного “Мак” с мороженым со вкусом иван-чая и вареньем
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Ингредиенты на 5 порций:
чайное мороженое
молоко соевое 100 мл
сливки растительные 75 мл
сахар 25 г
соль щепотку
иван-чай сухой 5 г
сироп лимонный
вода 50 мл
сахар 200 мл
лимонный сок (½ лимона)
клубничное варенье
клубника 50 г
ваниль ½ стручка
перец черный (мельница) 2 г
сахар 15 г
Для маково-лимонного финансье:
мука 75 г
мука миндальная 75 г
сахар 100 г
разрыхлитель 5 г
масло растительное 50 г
кипяток (для мака) 100 мл
мак 40 г
лимон 150 г (1 лимон – цедра и сок 1/2)
Способ приготовления:
1. Чайное мороженое. Молоко с чаем и сахаром довести до кипения, накрыть пленкой и оставить настаиваться. Процедить, выжать чай. Получившийся отвар, соль, сливки и сироп глюкозы довести до кипения, снять с огня, заморозить, пробить блендером.
2. Клубничное варенье. Все ингредиенты сложить в сотейник, проварить, остудить.
3. Маково-лимонный финансье. Замочить мак в кипятке, масло с сахаром взбить, ввести сок лимона и мак, взбить. Ввести муку, миндальную муку и разрыхлитель. Распределить слоем в 2 см высотой, отпечь, пропитать сиропом, заморозить.
4. В тарелку положить кекс, пропитанный сиропом, сверху – ложку клубничного варенья и чайного мороженого. Сверху накрыть цветком мака, нарисованным в акварельной технике на пищевой бумаге.
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