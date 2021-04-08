Готовим в пост: рецепт веганского пирожного “Мак” с мороженым со вкусом иван-чая и вареньем

Ингредиенты на 5 порций:

чайное мороженое

молоко соевое 100 мл

сливки растительные 75 мл

сахар 25 г

соль щепотку

иван-чай сухой 5 г

сироп лимонный

вода 50 мл

сахар 200 мл

лимонный сок (½ лимона)

клубничное варенье

клубника 50 г

ваниль ½ стручка

перец черный (мельница) 2 г

сахар 15 г

Для маково-лимонного финансье:

мука 75 г

мука миндальная 75 г

сахар 100 г

разрыхлитель 5 г

масло растительное 50 г

кипяток (для мака) 100 мл

мак 40 г

лимон 150 г (1 лимон – цедра и сок 1/2)

Способ приготовления:

1. Чайное мороженое. Молоко с чаем и сахаром довести до кипения, накрыть пленкой и оставить настаиваться. Процедить, выжать чай. Получившийся отвар, соль, сливки и сироп глюкозы довести до кипения, снять с огня, заморозить, пробить блендером.

2. Клубничное варенье. Все ингредиенты сложить в сотейник, проварить, остудить.

3. Маково-лимонный финансье. Замочить мак в кипятке, масло с сахаром взбить, ввести сок лимона и мак, взбить. Ввести муку, миндальную муку и разрыхлитель. Распределить слоем в 2 см высотой, отпечь, пропитать сиропом, заморозить.

4. В тарелку положить кекс, пропитанный сиропом, сверху – ложку клубничного варенья и чайного мороженого. Сверху накрыть цветком мака, нарисованным в акварельной технике на пищевой бумаге.