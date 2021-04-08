 

«Страна устала от дилетантов и проходимцев» – Дмитрий Медведев объявил об участии в президентских выборах 2024 года

08.04.2021, 19:14, Разное
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев анонсировал выдвижение своей кандидатуры на ближайших президентских выборах в 2024 году.

О принятом решении политик сообщил в своем Instagram.

Медведев опубликовал фотографию времен своего президентства, на которой он вместе с экс-президентом США Бараком Обамой обедает в американской закусочной. Бывший президент России сопроводил фото анализом текущей политической обстановки в стране и в мире. Дмитрий Медведев намеревается исправить ошибки своих предшественников и реализовать ранее задуманные инициативы.

– Россия прошла сложный путь, но так и не избавилась от проклятия 90-х. Последние 20 лет у власти находятся сплошь негодяи и неэффективные менеджеры. Все это время они растаскивают Россию по частям и ведут наш народ к нищете. Страна устала от дилетантов и политических проходимцев. Экономическая ситуация также не обнадеживает. Рубль нащупал еле заметный рост, реальные доходы россиян увеличиваются понемногу, Россия чуть не избежала судьбы страны-изгоя. Я намерен это изменить. Я иду на второй срок ради народа и сохранения политической стабильности. Признаюсь честно, что скучаю по большим поездкам и контактам с мировыми лидерами. Очень часто мне снова хочется увидеть моего товарища Арнольда и посетить с официальным визитом Тбилиси, — говорится в сообщении Медведева.

Дмитрий Медведев начал подготовку своей предвыборной программы совместной со своей командой. Будущий кандидат в президенты уже пообещал провести реформу полиции, окончательно побороть коррупцию в России и увеличить количество часовых поясов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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