Правительство Франции ошибочно перечислило два миллиона евро селу Париж в России

Администрация села Париж в Челябинской области обратилась в полицию с просьбой найти владельцев 2 миллионов евро, которые были переведены на счёт администрации в Сбербанке.

Полиция и служба безопасности Сбера быстро вычислили отправителя средств, им оказалось правительство Франции.

В банке пояснили, что такая ситуация могла возникнуть из-за сбоя в работе системы быстрых платежей (СБП), к которой в начале 2021 года подключилась Франция.

– В настоящее время из-за плохо налаженной адресации платежей между населёнными пунктами с одинаковыми названиями, но находящимися в разных странах может произойти ошибочное зачисление средств не тому адресату. Сейчас такие платежи обрабатываются вручную до устранения проблем с маршрутизацией, чтобы не допустить повторных ошибочных пополнений, — рассказали в пресс-службе системы быстрых платежей.

Сбербанк вернул средства обратно адресату, но удержал комиссию, так как сумма перевода составила более ста тысяч рублей.

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