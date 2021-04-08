Бывший муж Ани Лорак впервые озвучил причину их развода: “Я не буду оправдываться”

42-летняя украинская певица Ани Лорак и 43-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально разведены уже более двух лет, однако о причинах разрыва экс-супруги ни разу не распространялись. И вот спустя столько времени Налчаджиоглу, наконец, решил впервые прокомментировать их развод и слухи об изменах, которые ходили в то время.

Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно: 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи,

— рассказал он в интервью YouTube-шоу “Новини.live”. Сейчас Мурат состоит в отношениях с 24-летней визажисткой по имени Лилия. Также Мурат упомянул в интервью их с Ани дочь, 9-летнюю Софию. Ради дочери родители наладили общение между собой, хоть и не сразу:

Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации. Слава Богу, мы это все решили. Мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Напомним, Ани Лорак подала на развод с мужем в декабре 2018 года. По одной из версий, которые тогда обсуждались в прессе, причиной разрыва стали измены Мурата. В конце июля 2018-го Налчаджиоглу был замечен в киевском караоке-баре в компании девушки по имени Яна, их общение было сложно назвать просто дружеским. Эту историю, как и истинные причины разрыва, супруги тогда не комментировали. Судебное заседание о расторжении брака состоялось 31 января 2019 года в Шевченковском суде Киева. Сами супруги на слушание не приехали – их представляли адвокаты.

Это было мучительно. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут,

– делилась эмоциями Ани Лорак во время бракоразводного процесса.

В браке Ани и Мурат прожили девять лет, за это время у пары родилась дочь София, которая после развода стала жить с мамой. Девочка появилась на свет в одном из украинских роддомов 9 июня 2011 года, до этого Лорак и Налчаджиоглу состояли в браке два года.