«В какую опасную игру играет Россия?»

Французские СМИ — о ситуации в Донбассе

Опубликовано: 06/04/2021 RFI

Преобладающее мнение французских СМИ: инициатор обострения конфликта в Донбассе – Россия. На фото: главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на отдыхе. 21.03.2021 AP – Alexei Druzhinin

Обострение ситуации в Донбассе — среди основных тем международной повестки французских СМИ. Преобладающее мнение: инициатор обострения — Москва. Примерно одинаково объясняют французские обозреватели и причины происходящего.

«Война в Украине. В какую опасную игру играет Россия?» — заголовок статьи, вышедшей в газете Ouest-France. Подзаголовок: «Нарушения режима прекращения огня участились в Донбассе, в Украине, и это вызывает вопросы относительно целей Москвы».

Газета, как и другие СМИ, отмечает перемещение значительного количества российских военных сил на украинской границе.

«Чего хочет Москва?» — спрашивает издание, и так объясняет мотивы Кремля: «Нападение на Украину не стоит на повестке дня, — даже, если, слишком раздувая угли, РФ может столкнуться с проблемами по восстановлению режима прекращения огня. Москва (хочет) показать Евросоюзу, выступающему за возобновление переговоров о будущем Донбасса, что за это придется заплатить определенную цену. Например, сделать выбор между поддержкой отравленного оппозиционера Алексея Навального и вакциной «Спутник V».

Кроме того, устраивая обострение, Москва «похоже, хочет заставить президента Владимира Зеленского заплатить за войну, которую он затеял против пророссийских олигархов в своей стране». «Наконец, в РФ Путин, который сталкивается с резким скачком цен на продовольствие и, как следствие — недовольством (граждан)», может попытаться «сыграть на патриотических струнах — за несколько месяцев до парламентских выборов…».

К похожим выводам несколькими днями ранее пришла газета Le Monde в материале под заголовком «В Украине — опасная эскалация в Донбассе». Газета напомнила о том, что за 7 лет военного конфликта было заключено не менее 30 перемирий, и последнее, вступившее в силу в июле 2020-го, стало самым продолжительным. Но с января отмечается «опасный рост насилия», при этом ситуация еще ухудшилась в последнюю неделю.

От любых попыток «запугивания» Украины сейчас предостерегают Москву в США, чей президент уже пообещал Киеву безусловную поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе, напоминает Le Monde. Подчеркивая, что Париж и Берлин пока более сдержанны в публичных оценках.

После состоявшейся неделю назад видеоконференции Макрона, Меркель и Путина в официальном коммюнике Елисейского дворца содержание переговоров об Украине передали «мягко говоря, лаконично». Полная цитата: «Была подчеркнута необходимость того, чтобы РФ решительным образом взялась за стабилизацию режима прекращения огня в Украине и выработку (путей) выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями».

То, что на видеоконференцию не позвали президента Украины, газета объясняет, приводя мнение украинского эксперта Михаила Самуся, заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения: «Отношения между Путиным и Зеленским настолько плохие, что Меркель и Макрон решили их „развести“ и устроить отдельные переговоры для того, чтобы они были более эффективными».

По данным Le Monde, вскоре после переговоров Макрона, Путина и Меркель прошло совещание дипломатических советников Франции, Германии и Украины. «Париж находится в постоянном диалоге с украинским руководством», — заявил газете «французский дипломатический источник».

Украина надеется разблокировать переговоры благодаря Франции, пишет Le Monde. «Мы в ней нуждаемся, чтобы усадить Путина за стол переговоров», — сообщил изданию «украинский дипломатический источник». Кроме того, газета узнала о том, что «очень скоро» может состояться «рабочий визит» Владимира Зеленского в Париж — «если позволят санитарные условия».

Ссылаясь на заявления «нескольких источников», газета делает вывод, что одна из основных причин нынешнего обострения в Донбассе, как обычно, в том, что «Россия пытается оказать давление» перед началом переговоров.

«Жесткими (вербальными) выпадами, сделанными в последние недели Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом, также может объясняться этот всплеск напряженности. Как и санкциями, принятыми господином Зеленским по отношению к депутату Виктору Медведчуку, главе пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» и близкому другу российского президента».

Впрочем, «на данном этапе, сценарий масштабной эскалации, хотя и не исключен, но все-таки, по мнению большинства наблюдателей, маловероятен», пишет Le Monde: «В то же время все ожидают новых столкновений и новых жертв в ближайшие недели».

«Грохот сапог все более и более сильный между Россией и Украиной», — заголовок газеты Libération. В статье — предположение: «Кремль, похоже, желает втянуть администрацию Байдена в первый конфликт».

«По данным нескольких дипломатических источников, РФ блокирует любое продвижение в рамках механизмов разрешения конфликта», — утверждает газета, подчеркивая, что в связи с этим «украинский президент Владимир Зеленский проявляет все большее раздражение, поскольку (изначально) занял примирительную позицию и дал себе год после первой громкой встречи с Владимиром Путиным в Елисейском дворце в 2019-м, чтобы продемонстрировать прогресс на пути к миру». Но прогресса в последние месяцы не наблюдалось: не было ни обменов пленными, ни открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения…

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донецкой области. 11.02.2021 AP

«Этот застой, а также, вероятно, приход Джо Байдена в Белый дом, побудил Владимира Зеленского к тому, чтобы ввести санкции против Виктора Медведчука, (…) близкого Владимиру Путину. Украинское государство закрыло 112, Zik и NewOne, три телеканала, принадлежащие этому олигарху, и считавшиеся орудиями кремлевской пропаганды. Затем Совет национальной безопасности и обороны принял санкции против Медведчука и его жены, обвиненных в приобретении нефтеперерабатывающего завода в России, который поставляет топливо сепаратистам из Донецка и Луганска», — напоминает газета, подчеркивая: «Почти одновременно с этим увеличилась частота боев» в Донбассе.

Видя нарастающую угрозу, всю прошлую неделю Киев вел активные консультации с Вашингтоном. Украинский политолог Владимир Фесенко заявил Libération о том, что не припомнит «подобной интенсивности переговоров между украинским и американским руководством, что говорит о том, что ситуация очень серьезная».

Сегодня, 6 апреля, в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление его страны в альянс — «единственный путь к завершению войны в Донбассе» и призвал ускорить процесс принятия. Москва в ответ заявила, что «вступление Киева в НАТО усугубит конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинскими силами», пишет Libération.

В вышедшем 6 апреля интервью этому же изданию украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что «Украина не хочет войны и не стремится к эскалации». Он также заявил, что последние российские «провокации», со стрельбой снайперов, обстрелами и военными конвоями (у границы), являются «самыми серьезными с момента нападения на наших военных в Керченском проливе в ноябре 2018 года».

Только тогда столкновение произошло на очень ограниченном участке, «а сегодня угроза распространяется практически на всю украинско-российскую границу», заявил глава МИД Украины.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 6 апреля масштабную проверку боеготовности российских войск.