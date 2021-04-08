Альфа-Банк начал продавать карты с «красивыми» номерами

У клиентов крупнейшего российского частного банка появилась возможность приобрести карту с определённым сочетанием цифр.

– Ни у кого не вызывает вопросов, когда человек хочет купить красивый регистрационный знак на автомобиль или выбирает номер телефона с нужным сочетанием цифр. Альфа стал первым отечественным банком, который предложил своим клиентам карты с красивыми номерами. Из 12 цифр можно выбрать до 8, это могут быть одинаковые числа, а может быть памятная дата, например, свадьбы или дня рождения. Это подчеркнёт ваш статус, кроме того, такой набор цифр легко запомнить. В первый же день мы получили более десяти тысяч заявок, а некоторые клиенты уже получили свои карты. Мы убеждены, что эта услуга будет очень востребована, – заявил директор по работе с молодёжью Альфа-Банка Алишер Моргенштерн.

Относительно стоимости новой услуги, то выбрать до 4 цифр клиенты банка смогут за 15 000 рублей, при выборе же 8 придётся заплатить от 150 до 300 тысяч рублей.

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