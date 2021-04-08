 

Госплан РФ в ближайшее время не намерен выпускать в обращение напечатанные талоны на сахар

08.04.2021, 17:02, Разное
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Государственный плановый комитет Правительства России получил от Пермской фабрики Гознака 300 миллионов талонов на сахар, но пока не планирует запускать их в обращение.

Каждый талон даёт его обладателю право приобрести один килограмм сахара в месяц по контролируемой государством цене. Предполагается, что она не превысит одного доллара в рублёвом эквиваленте по курсу ММВБ на день предъявления талона. Изображения талонов не опубликованы, но известно, что у них три степени защиты от подделок – микропечать с надписью «Сахар – один килограмм», бумага с водяным знаком в виде эмблемы Госплана РФ и металлизированная полоса с видимым при увеличении в 30 раз гербом России.

Руководитель Госплана Юрий Маслюков утверждает, что карточная система распределения сахара вводиться не будет. Талоны заказаны на случай, если государственные меры по сдерживанию цен и квотированию производства сахара не дадут удовлетворительных результатов. Также он сообщил, что выдача талонов не будет бесплатной.

– Дело не в том, что печать и распределение талонов стоят денег или мы хотим что-то заработать. Мы просто не хотим, чтобы граждане злоупотребляли получением сахара по госцене. Пусть талоны получают те, кому сахар действительно нужен. Такие люди смогут спокойно заплатить 48 рублей за каждый талон, – сказал он.

Тираж талонов будет лежать на складе как минимум до Послания Президента Федеральному собранию. После него Госплан вернётся к вопросу карточного распределения сахара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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