Дмитрий Хрусталев, Маргарита Мамун, Светлана Хоркина и другие гости благотворительного вечера

На этой неделе в Москве прошел благотворительный вечер под названием “Поколение” – организаторы пригласили гостей на небольшой круиз по Москве-реке. Меропритие получилось звездным: комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев выступил в роли ведущего аукциона, среди гостей присутствовали гимнастка Светлана Хоркина, певец Анатолий Цой, чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун с мужем, пловцом и чемпионом мира Александром Сухоруковым, актриса Анфиса Черных, Роман Маякин и другие звезды.

Во время круиза на продажу были выставлены личные вещи знаменитых спортсменов. Так, например, был продан костюм Маргариты Мамун. А другая олимпийская чемпионка, Екатерина Боброва, предложила присутствующим побороться за урок фигурного катания под ее руководством и продала его в итоге за 300 тысяч рублей. Все собранные в этот вечер деньги будут направлены на помощь детям и взрослым, страдающим от опухолей головного мозга. Маргарита Мамун и Александр Сухоруков

Светлана Хоркина Екатерина Боброва и Андрей Депутат Анатолий Цой Роман Маякин и Анфиса Черных