 

Опубликованы первые кадры из нового документального фильма о Елизавете II к ее 95-летию

08.04.2021, 15:00, Разное
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Телеканал ITV анонсировал премьеру документального фильма, снятого к юбилею королевы Великобритании Елизаветы II – 21 апреля ей исполнится 95 лет. Фильм получил название “Королева. Неизданное” (The Queen Unseen).

В ленту вошли как не публиковавшиеся ранее фотографии членов британской королевской семьи, так и домашние архивные видео, которые совсем недавно были оцифрованы. Сообщается, что в фильме покажут кадры из 116 международных визитов королевы Великобритании, а также ее коронацию – она, напомним, состоялась в Вестминстерском аббатстве 6 февраля 1952 года. Также там будут интервью со свидетелями тех лет и приближенных королевы. Приняли ли участие в съемке непосредственно Елизавета, ее муж Филипп, сын Чарльз, внук Уильям с невесткой Кейт Миддлтон и другие, не сообщается.

Королева Елизавета II снимает видео в доме генерал-губернатора Новой Зеландии сэра Уиллоби Норри на Рождество, 1953 год

Королева Елизавета II (справа) и принц Филипп (слева) в доме генерал-губернатора Новой Зеландии сэра Уиллоби Норри, 1953 год

На кадрах, которые пресс-служба телеканала опубликовала незадолго до релиза, можно увидеть молодую Елизавету, ее супруга, принца Чарльза, и некоторых сотрудников Букингемского дворца. Фотографии у бассейна были сделаны в 1953 году во время совместного отпуска монаршей четы с генерал-губернатором Новой Зеландии сэром Уиллоби Норри и его семьей. Их сняла жена Норри, Патриция. Заснеженные кадры королевы и ее супруга были сделаны в 1951 году во время их тура по Канаде – то есть за год до того, как Елизавета взошла на престол.

В эфире фильм покажут уже сегодня, 8 апреля.

Принц Филипп на надувном матрасеЕлизавета и принц Филипп совершают традиционную поездку на санях во время своего тура по Канаде, 1951 годКоролева Елизавета IIКоролева Елизавета II, 1953 годКоролева в Виндзорском замке с коровой по имени Элизабет, 1992 год



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