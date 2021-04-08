Спортивные учреждения Рыбинска получат федеральную поддержку
 

Спортивные учреждения Рыбинска получат федеральную поддержку

08.04.2021, 11:41, Новости
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Рыбинск вошел в федеральную программу национального проекта «Демография» по направлению «Спорт – норма жизни».

В этом году в рамках проекта город реализует две купные строительные программы – реконструкция стадиона «Сатурн» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Восход», а также планируется поддержка спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортивных сборных команд, и приобретение нового оборудования и инвентаря.

Общий объем средств из федерации при софинансировании из областного и местного бюджетов в Рыбинск составит 6,2 млн рублей. Средства целевым образом направят в спортивные школы олимпийского резерва № 2 им.А.Р. Елфимова, 3, 4 и «Темп».

– Все спортивные школы, участвующие в реализации нацпроекта, развивают олимпийские базовые на территории Ярославской области виды спорта: легкая атлетика, плавание, триатлон, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, бокс. Спортивные школы самостоятельно определяют потребность в оборудовании, спортинвентаре, объемах тренировочных сборов и повышении квалификации тренеров с учетом федеральных стандартов, – пояснил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Впервые Рыбинск получит государственную субсидию в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Средства по этой программе направляют на улучшение материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва.

Например, спортивная школа №3 закупит новый ринг, груши, перчатки. Начать обновлять материально-техническую базу учреждений планируют уже в этом квартале.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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