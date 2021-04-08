В России введут налог на владение иностранными языками

Депутат Госдумы Василий Филевич предложил повысить налоговые ставки для граждан, владеющих иностранными языками.

– У нас есть налог на имущество, на прибыль, на доходы физических лиц. А ведь знание иностранных языков – это тоже своего рода капитал. Поэтому мы считаем абсолютно справедливым, если будет введён повышенный налог для граждан, которые владеют языками. Разумеется, если человек не использует их в своей работе и может предоставить в налоговую соответствующую справку, то он имеет право на скидку. Но если он использует их, и, таким образом, извлекает дополнительный доход благодаря этим навыкам, то пускай платит в полном объёме, – заявил парламентарий.

В ближайшее время будет создан реестр граждан, владеющих иностранными языками. Новый налог может быть введён уже в 2022 году. Если гражданин использует иностранные языки в своей профессиональной деятельности, то его доходы будут облагаться дополнительной ставкой в 5 %. Вопрос льгот по новому налогу будет решён в процессе подготовки законопроекта.

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