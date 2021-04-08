 

Компания Mail.ru Group запретила властям США пользоваться мессенджером ICQ

08.04.2021, 9:00, Разное
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В качестве ответной меры на запрет использования Zoom для властей России и госкомпаний Mail.ru Group запретила властям США пользоваться мессенджером ICQ, сообщил председатель совета директоров компании Дмитрий Гришин.

– Мы наблюдаем все более недружественные шаги со стороны западных IT-гигантов, которые действуют вне рамок рыночной конкуренции и выполняют политические заказы Госдепа. В ответ на это мы, действуя исключительно в интересах отечественных пользователей, запрещаем властям США и иностранным агентам пользоваться мессенджером ICQ. Мы считаем, что подобный запрет будет существенным ударом по коммуникационным возможностям Вашингтона. А в случае эскалации конфликта Mail.ru Group будет прорабатывать запрет на скачивание браузера Амиго на территории стран НАТО, – подчеркнул Гришин.

Согласно предварительной информации ГРУ, мессенджером ICQ в США пользуются Сенат, Конгресс, администрация президента Байдена, Пентагон и два отдела ЦРУ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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