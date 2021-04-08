 

Россия выбрала озеро Комо нейтральной территорией для нанесения ядерного удара в случае наступления НАТО на Донбассе

08.04.2021, 8:28, Разное
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Генеральный штаб Вооружённых сил России утвердил план оперативных действий на случай военного вторжения войск НАТО и Украины в непризнанные республики Донбасса.

Россия планирует провести демонстрационный ядерный удар, который должен отрезвить руководство Североатлантического альянса и заставить отказаться от экспансии.

Российские военные позаимствовали идею ядерного удара из телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Ведущий вместе с гостями обсуждал возможный ответ России на военную угрозу Запада в отношении ДНР и ЛНР. Один из экспертов в студии предложил взорвать тактический ядерный заряд, чтобы продемонстрировать непреклонную волю России всему мировому сообществу. Владимир Соловьев поддержал это предложение и высказался за скорейшее проведение взрыва в миротворческих целях, чтобы избежать жертв среди населения в Донецке и Луганске. Конкретное место взрыва участники телепередачи определить не смогли.

– Зря говорят, что гражданские это очень тупые люди. Иногда у них бывают невероятно гениальные идеи. Превентивный ядерный удар — это наилучшее решение всех наших проблем. Дерзкую Европу на место поставим и Америке устроим такую Хиросиму, что они еще полвека икать от страха будут. Бомбить будем в районе озера Комо. Там наших объектов нет, а местное население представляет собой сплошной сброд мигрантов и гомосексуалистов. Бахнем так, что весь мир в труху. Думаю, многие россияне будут рады, — заявил представитель Генштаба Артем Сутулов.

В данный момент план нанесения ядерного удара по озеру Комо находится на согласовании в Кремле. После его утверждения российские ядерные ракеты будут перенацелены с Воронежа на Комо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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