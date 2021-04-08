После инцидента с москвичом в метро Екатеринбурга город выделил 160 млн рублей на проектирование второй линии метрополитена

Происшествие с гостем из Москвы, случившееся в екатеринбургском метрополитене, заставило городскую администрацию обратить внимание на развитие подземки.

На проектирование новых линий потратят 160 миллионов рублей.

Напомним, 2 апреля приезжий, руководствуясь схемой, пытался пересесть с одной линии екатеринбургского метро на другую. При этом он не подозревал, что на схему нанесена не только единственная действующая линия, но и две воображаемых. Не найдя перехода, мужчина впал в панику и бросился бы на пути, если бы полицейский патруль не остановил его.

Через три дня в газете «Екатеринбургский вестник» появилось постановление городской администрации о выделении денег на Программу развитие метро. 160 миллионов рублей потратят на составление проектно-сметной документации по превращению одной из воображаемых линий в реальную.

– Цель программы развития екатеринбургского метро – реализация мероприятий по развитию метрополитена в городе Екатеринбурге с целью улучшения транспортного обслуживания населения, – заявил мэр города Алексей Орлов.

Однако реализация этих мероприятий не имеет целью строительство реальных линий подземки. Деньги на проектирование метро выделяются регулярно, однако на само строительство средств нет и не предполагается. Через два года сделанный проект устаревает, и администрация заказывает новый за ещё большие деньги.

Если подобная практика продлится до 2023 года, вторая линия метро Екатеринбурга станет самым дорогим воображаемым транспортным сооружением мира, превзойдя по стоимости легендарную Панамскую аферу XIX века.

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