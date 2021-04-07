Россия и Китай стремятся связать Америке руки в космосе

Байдену следует избегать ловушки договора по космосу, расставленной Москвой и Пекином

BY BRADLEY BOWMAN, JARED THOMPSON | MARCH 31, 2021,

Ракета Long March 3B стартует с космодрома Xichang в Сичане, Китай, 12 ноября 2020 г. STR / AFP ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES

В международной дипломатии, к сожалению, принято говорить одно, а делать абсолютно противоположное. Но Пекин и Москва, похоже, имеют совершенно уникальную склонность к такой практике.

Рассмотрим действия двух великих противников США, когда дело касается противоспутникового оружия. Китай и РФ стремятся разработать и развернуть как наземное, так и космическое оружие, нацеленное на спутники, одновременно подталкивая Соединенные Штаты к подписанию договора о запрещении такого оружия.

Для защиты своего жизненно важного военного потенциала космического базирования – включая спутники связи, разведки и противоракетной обороны – и эффективного сдерживания авторитарной агрессии, Вашингтону следует избегать вовлечения в подозрительные международные договоры по космосу, которые Китай и РФ не намерены соблюдать.

Прекрасным примером здесь является Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и угрозы силой или ее применения против космических объектов (ДПРОК), который Пекин и Москва представили в Организации Объединенных Наций. Подписанты ДПРОК обязуются «не размещать оружие в космическом пространстве». В нем также говорится, что участники договора не могут «прибегать к угрозе силой или ее применению против космических объектов» или заниматься деятельностью, «несовместимой» с целью договора.

На первый взгляд это звучит безобидно. Действительно, кому же нужна гонка вооружений в космосе?

Реальность, однако, заключается в том, что Китай и РФ уже ведут гонку противоспутниковых вооружений и уже довольно давно. «Домен космического пространства конкурентен, перегружен и оспаривается», – заявил в январе генерал Джеймс Дикинсон, глава Космического командования США. «Наши конкуренты, прежде всего Китай и Россия, милитаризировали этот домен»

У Пекина уже есть оперативный потенциал противоспутниковых ракет наземного базирования. Подразделения Народно-освободительной армии тренируются с использованием ракет, и министерство обороны США считает, что Пекин «вероятно намерен разработать дополнительное [противоспутниковое] оружие, способное уничтожать спутники, находящиеся на геостационарной околоземной орбите». Именно здесь, находятся и наблюдают самые чувствительные американские спутники связи с ядерными объектами и объектами противоракетной обороны.

В декабре Москва также испытала наземное противоспутниковое оружие, способное уничтожить спутники США или их союзников на орбите. Эта возможность атаки дополняет наземное лазерное оружие, о котором президент РФ Владимир Путин объявил в 2018 году. В момент откровенности министерство обороны РФ признало, что система была разработана для «борьбы со спутниками».

Что еще хуже, обе страны также работают над развертыванием космических – или так называемых «орбитальных» – возможностей атаковать спутники.

Тем временем в Организации Объединенных Наций и на других международных форумах Китай и РФ продвигают ДПРОК и выступают за резолюцию «не размещать первыми», говоря, что все правительства должны взять на себя обязательство не размещать оружие в космосе первыми.

Однако, более двух лет назад Управление военной разведки США отметило, что и Китай, и РФ уже создают космический потенциал, который можно использовать в качестве оружия. Таким образом, они, с помощью ДПРОК, защитят свое оружие, связав при этом руки Вашингтону.

В тонко завуалированной попытке замаскировать свои намерения обе страны заявляют, что их возможности на орбите используются просто в мирных целях – для оценки состояния сломанных спутников и проведения ремонта по мере необходимости. Эта маскировка «двойного назначения» позволяет Пекину и Москве вывести на орбиту якобы мирные или коммерческие возможности, которые эти страны могут фактически использовать для вывода из строя или уничтожения военных и разведывательных спутников США.

Китай, например, испытал несколько так называемых спутников – мусорщиков , которые используют манипуляторы для захвата других спутников. Китай также продемонстрировал способность маневрировать спутником вокруг геостационарного пояса, позволяя своим спутникам приближаться к другим спутникам в космосе.

Чтобы не отставать, РФ развернула пару спутников-“матрешек”, которые следили за спутником США в космосе. Один российский спутник “породил” другой, а министерство обороны РФ заявило, что его цель заключалась в оценке «технического состояния отечественных спутников».

Но позже, второй спутник провел испытание оружия, выпустив что-то вроде космической торпеды. Кремль так и не объяснил, как быстро движущийся одноразовый снаряд обеспечивает более эффективную инспекцию по сравнению с другим российским спутником, постоянно летящим поблизости.

Вместо того, чтобы стать жертвой договорных ловушек Китая и России, Вашингтон должен срочно работать с союзниками над улучшением космического военного и разведывательного потенциала.

Хорошо составленный договор, четко определяющий приемлемые и неприемлемые действия в космосе и включающий жесткие и реалистичные механизмы инспекции и проверки, мог бы способствовать обеспечению безопасности и стабильности. Но ДПРОК определенно не является таким договором.

Во-первых, предлагаемый договор прямо не запрещает наземное противоспутниковое оружие, которое Китай и РФ уже развернули. Предлагаемый договор также не препятствует размещению оружия космического базирования под прикрытием гражданского или коммерческого потенциала. ДПРОК также не запрещает разработку, испытания или накопление на Земле оружия, которое можно было бы быстро вывести на орбиту.

Даже если бы эти недостатки были устранены, в ДПРОК отсутствует какой-либо план проверки для обеспечения соответствия. Вместо этого договор призывает к «мерам транспарентности и укреплению доверия», осуществляемым «на добровольной основе». Другими словами, Пекин и Москва хотят, чтобы США доверяли, но никогда не проверяли.

Но опять же, жители США не должны удивляться ДПРОК. Москва обычно стремится использовать международные договоры о контроле над вооружениями, чтобы ограничить Соединенные Штаты, рассматривая ограничения договора как необязательные, когда они становятся неудобными или когда Кремль видит возможность воспользоваться военным преимуществом.

Более чем десять лет, до его кончины в 2019 году, Москва использовала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для того чтобы сдерживать Соединенные Штаты в то время как Кремль, в прямом противоречии с договором, произвел, провел летные испытания и развернул крылатые ракеты наземного базирования средней дальности. Пекин, со своей стороны, часто проявляет аллергию на серьезные международные договоры о контроле над вооружениями. И готовность Коммунистической партии Китая поддержать ДПРОК, таким образом, вызывает дополнительные сомнения в Вашингтоне.

Поэтому вместо того, чтобы стать жертвой Китая и ловушки ДПРОК России, США должны срочно работать с союзниками над повышением устойчивости и резервированием космического военного и разведывательного потенциала.

Вашингтону следует также продвигать зарождающиеся усилия по установлению правил дорожного движения в космосе. «В космосе действительно нет норм поведения», – заявил в этом месяце генерал Джон Реймонд, начальник отдела космических операций Космических сил США. «Это дикий, дикий Запад».

В качестве заметного и позитивного шага Генеральная Ассамблея ООН приняла в декабре предложенную Великобританией резолюцию , направленную на установление «норм, правил и принципов ответственного поведения» в космосе, что могло бы снизить вероятность опасного просчета.

Голосование было 164 голоса, в том числе Соединенных Штатов, – за и лишь 12 – против.

Есть предположения относительно того, кто проголосовал против? Вы угадали: Китай и Россия. К ним присоединились их друзья Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба.

Вот вам и желание Китая и РФ проводить конструктивную и мирную политику в космосе. Их двуличие неизменно

Брэдли Боуман – старший директор Центра военной и политической власти в Фонде защиты демократий и бывший советник членов комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

Джаред Томпсон – майор ВВС США и приглашенный военный аналитик Фонда защиты демократий. Взгляды, которые он выражает в этой статье, являются его собственными и не обязательно отражают точку зрения Министерства обороны США или ВВС США.