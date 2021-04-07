В документах нового образца отведут место под рекламу

Министерство печатной и биометрической продукции утвердило новый формат персональных удостоверений граждан.

Согласно нему, с 1 мая 2021 года 20% площади совокупности всех страниц документа будет отдано под рекламу и частные объявления.

По мнению научного совета канцелярского документирования и формальной спецификации при службе единого окна РАН, привлечение рекламодателей не только значительно снизит государственную пошлину на регистрацию личных удостоверений нового образца, но и благоприятно скажется на развитии малого бизнеса, предоставив частным предпринимателям доступную и эффективную рекламу, а также возможность поучаствовать в тендерах для госзаказов.

– Нововведением активно заинтересовались туроператоры, заказавшие почти всю рекламную площадь в загранпаспортах, и директора ЧОП, которых привлекла перспектива напрямую давать объявления о наборе сотрудников в военном билете и удостоверении личности военнослужащего. Мы готовы сотрудничать с любыми юридическими и частными лицами, возможно, даже с иностранными компаниями, при условии, что текст объявления будет на русском языке. Для этого нужно всего лишь подать заявку через портал “Госуслуги”, там можно будет и ознакомиться с прайс-листом на публикацию, – рассказал заместитель начальника по делам оформления страниц депутатских мандатов Валерьян Ибрагимов.

Также министерство сообщило о планах разрешить публикацию рекламных объявлений на региональных языках. На что моментально получило первую заявку из Биробиджана.

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