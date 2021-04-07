 

На депутата, предложившего запретить российским чиновникам лечиться за рубежом, завели уголовное дело по статье «Создание угрозы жизни представителям власти»

07.04.2021, 22:49, Разное
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Депутат от партии ЛДПР Василий Сидоров, выступивший в Государственной думе с инициативой ограничить оказание врачебной помощи чиновникам силами отечественного здравоохранения, был подвергнут массовой травле, лишён статуса депутатской неприкосновенности, а затем обвинен по статье 318 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После внесения инициативы парламентарий был подвергнут коллективному освистанию. Некоторое время он пытался оправдываться, однако уже через две минуты председатель отключил ему микрофон. После этого присутствующий на заседании Владимир Жириновский назвал Василия подонком и предателем Родины, лично порвал его партийный билет, а затем начал призывать охрану вывести теперь уже бывшего депутата из зала заседаний и «расстрелять в его коридоре».

По окончании заседания в отношении Василия был подан коллективный иск с подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который назвал его пособником Запада и двойным агентом, ведущим грязную игру по геноциду русского чиновничества.

В настоящее время депутат находится под стражей в «Матросской тишине», где ожидает суда. Представители защиты делают всё возможное чтобы спасти от уголовного преследования его семью, однако не скрывают, что шансов на успех почти нет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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