Простолюдинка, француженка, юрист: что известно о невесте принца Люксембурга Луи

В минувший вторник, 6 апреля, 34-летний принц Людовик Люксембургский обручился со своей возлюбленной, которую зовут Скарлетт-Лорен Сирг. Королевский дворец опубликовал соответствующее заявление в Instagram, сопроводив его тремя портретами: одно фото из личного архива влюбленных и два официальных снимка пары. На одном только они двое, на втором – вместе с родителями Луи. Однако кто эта девушка и как она жила до встречи с прекрасным принцем, никто не знал.

Но журналистам удалось выяснить некоторые детали биографии девушки. Скарлетт-Лорен Сирг (Scarlett-Lauren Sirgue) родилась во Франции в городе Бордо 8 августа 1991 года, а значит, она младше будущего супруга на четыре года и в этом году отметит юбилей – 30-летие. Скарлетт-Лорен родилась в семье адвокатов – Пьер Сирг и Скарлетт Сирг занимаются правозащитной деятельностью уже много лет и даже основали собственную фирму. Поэтому неудивительно, что дочь пошла по их стопам – она окончила факультет права и в начале своей карьеры работала под началом матери в области семейного права. Набравшись опыта, она начала работать самостоятельно и предпочла заниматься правами и свободами тех, кто пострадал от насилия и прочих нападений. Также она работает над соответствующими законами во Франции.

О том, как познакомились Скарлетт-Лорен и Людовик, почти ничего не известно. Скорее всего, это произошло на работе, так как принц некоторое время выполнял обязанности медиатора – посредника в переговорах между двумя сторонами конфликта – для юридической фирмы ее родителей.

Герцогиня Мария Тереза, принц Луи, Скарлетт-Лорен Сирг и правящий герцог Анри

Для 34-летнего принца Луи, третьего сына правящих монархов, этот брак станет уже вторым. С 2006 по 2017 год он был женат на Тесси Антони – единственной женщине-сержанте люксембургского военного контингента. Принцесса Тесси подарила принцу двух сыновей – 12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной. В январе 2017 года супруги выпустили заявление о разводе. Что послужило тому причиной, так и осталось тайной.

Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

У экс-супруги принца Люксембургского – Тесси – личная жизнь тоже не стоит на месте: в феврале этого года она сообщила, что ждет ребенка от своего жениха, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флесселя.

Принц Люксембургский Луи и его экс-супруга, принцесса Тесси с сыновьями Габриэлем и Ноем