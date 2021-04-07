Совпали: лучшая подруга Меган Маркл, которая познакомила ее с принцем Гарри, беременна во второй раз

34-летняя Миша Нону, дизайнер повседневной и деловой одежды бренда Misha Nonoo, и ее супруг Майкл Хессес совсем скоро снова станут родителями! Лучшая подруга и практически личный стилист Меган Маркл (во время жизни во дворце она отдавала предпочтение нарядам этой марки) беременна во второй раз. И, по забавному стечению обстоятельств, она, как и Меган, тоже ждет появления на свет девочки.

Мое путешествие к материнству было одним из самых приятных и прекрасных событий в моей жизни. Я очень рада сообщить, что в нашей семье скоро появится милая девочка, и Лео станет старшим братом! Чтобы отпраздновать это событие, мы запустили новую коллекцию для беременных, вдохновленную фасонами, по которым я больше всего скучала во время первой беременности. Такие вещи можно носить до, во время и после беременности. Независимо от того, являетесь ли вы мамой или только станете ею, я надеюсь, эти вещи подарят вам комфорт и легкость,

– написала девушка под своим “беременным” фото в профиль, анонсировав новую линейку одежды под своей маркой.

О скором рождении первенца Миша сообщила подписчикам в январе прошлого года. А уже в марте у нее родился сын Лео. Так что не только у Арчи уже есть друг для игр, но и у будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл тоже появится подружка. И, судя по всему, девочки будут практически ровесницы – тогда как у сыновей лучших подруг разница в возрасте составляет почти год.

Миша Нону Миша Нону с сыном Лео

Напомним, Миша Нону больше всего известна не своей работой или личной жизнью, а одним значительным фактом, без которого не было бы ни современной истории о Золушке, ни маленького Арчи Харрисона, ни многострадального “мегзита”, ни громкого интервью Опре Уинфри. Именно она когда-то устроила Меган и Гарри первое свидание. Также Нону была одной из тех, кого влюбленные пригласили на свою свадьбу в мае 2018 года. Поэтому для герцога и герцогини Сассекских Миша – не просто близкая подруга, а, можно сказать, личный Купидон.

В 2019-м Миша пригласила их уже на свою свадьбу. В середине сентября 2019 года Миша Нону и ее возлюбленный, бизнесмен Майкл Хессес обменялись брачными клятвами. Торжественная церемония прошла при закрытых дверях в живописной вилле Aurelia, постоенной в Риме еще в XVll веке. Как и ожидалось, поздравить молодоженов собрался солидный список именитых гостей. Среди них были Иванка Трамп и Джаред Кушнер, модель Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Кэти Перри и Орландо Блум, принцессы Евгения и Беатрис, Пол Маккартни и многие другие. В каком номере тогда остановились герцог и герцогиня Сассекские, а также другие подробности их поездки читайте здесь.

Меган Маркл и Миша Нону