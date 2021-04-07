Отечественный аналог Adobe Flash Player получит имя «Зарево»

В центре инноваций «Сколково» началась работа по созданию отечественной мультимедийной платформы «Зарево», призванной заменить прекратившую работу Adobe Flash Player.

По словам разработчиков, пользователи не ощутят большой разницы между работой американской и российской технологий, кроме логотипа «Зарево», представляющего собой яркую разноцветную ромашку.

– Технология уже разрабатывается. В нашей стране уже есть определённые наработки нелицензированной версии Flash Player, на основе их мы и будем создавать «Зарево». Зная компетенции наших специалистов, управимся за два года, – рассказал о реализации проекта его руководитель Алексей Большаков.

Помимо финансовой поддержки от государства (на создание «Зарева» выделят 5 млрд рублей), платформа получит и правовую поддержку. В Госдуму планируют внести законопроект, обязывающий всех производителей смартфонов, планшетов и операционных систем устанавливать «Зарево» на устройства.

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