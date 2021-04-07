 

Отечественный аналог Adobe Flash Player получит имя «Зарево»

07.04.2021, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В центре инноваций «Сколково» началась работа по созданию отечественной мультимедийной платформы «Зарево», призванной заменить прекратившую работу Adobe Flash Player.

По словам разработчиков, пользователи не ощутят большой разницы между работой американской и российской технологий, кроме логотипа «Зарево», представляющего собой яркую разноцветную ромашку.

– Технология уже разрабатывается. В нашей стране уже есть определённые наработки нелицензированной версии Flash Player, на основе их мы и будем создавать «Зарево». Зная компетенции наших специалистов, управимся за два года, – рассказал о реализации проекта его руководитель Алексей Большаков.

Помимо финансовой поддержки от государства (на создание «Зарева» выделят 5 млрд рублей), платформа получит и правовую поддержку. В Госдуму планируют внести законопроект, обязывающий всех производителей смартфонов, планшетов и операционных систем устанавливать «Зарево» на устройства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Кейт Миддлтон с помощью букета цветов попыталась помириться с Меган Маркл

20.01 / Главное из расследования ФБК о «дворце Путина»

05.08 / «Это похоже на лесной пожар»: ученые отказываются от прогнозов «второй волны» COVID-19

08.09 / Скандалы: В защиту защитников

30.01 / Учёные раскрыли секрет, почему нужно употреблять грейпфрут

15.10 / В прошлом Луна защищала Землю от Солнца своим магнитным полем

07.11 / Мнение: Почему бизнес в России вести легко

10.10 / Мнение: Российские студенты глазами иностранных профессоров

25.09 / Актер Туэ Расмуссен ушел из сериала «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса

26.03 / Людям с определенным генотипом рыбий жир может нанести вред вместо пользы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика