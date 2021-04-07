 

Донские казаки на пони отправляются в США на фестиваль «Пониплэй-2021»

07.04.2021, 16:21, Разное
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Донское казачье войско подало заявку на участие в фестивале «Пониплэй-2021», который пройдёт в Нью-Йорке в сентябре.

Пони стали казачьим транспортом недавно. Краевое правительство закупило лошадок породы Фалабелла и снабдило ими три казачьих сотни. Выбрать пони вместо коней казаков заставили две причины: во-первых, падение с лошади донской породы высотой 160-165 сантиметров в холке часто приводило к травмам. Во-вторых, садиться на такую лошадь казаку без посторонней помощи очень трудно.

– Многие наши казачки росли в проклятые девяностые, когда еды не хватало, зато алкоголя и наркотиков было полно. Вот и выросли невысокими. Как на лошадь лезть, когда стремя на уровне головы? А пони – удобно, безопасно, экономично – они едят меньше, – сказали в правительстве региона.

О фестивале «Пониплэй» казаки узнали случайно из интернета. Идея посрамить нью-йоркских ковбоев на их собственной территории понравилась всем. Областной бюджет выделил деньги на регистрационный взнос, а Министерство обороны пообещало предоставить самолёт для перевозки лошадок. Визы уже получены, вылет в Нью-Йорк запланирован на 5 сентября.

– Шансы на победу у нас в трёх дисциплинах из четырёх – в выездке, работе в упряжке, верховой езде. Что такое фетишный пониплэй, мы пока выясняем, но, думаю, и там поборемся. Почти пять месяцев на подготовку есть! – сказал капитан команды Африкан Богаевский.

Казаков на «Пониплэй» ожидает большая конкуренция. Обычно на фестиваль приезжает около 30 тысяч участников со всего мира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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