Принц Уильям созвонился с медсестрой и поделился своим опытом работы в скорой помощи

Спустя три дня после семейного праздника по случаю Пасхи принц Уильям вернулся к своим королевским обязанностям, оставаясь дома. 38-летний герцог Кембриджский позвонил по видеосвязи 54-летней медсестре Дженни Мэнсон. Сообщается, что с начала 2021 года Уильям сделал более 300 подобных звонков медицинским работникам. Разговор состоялся еще 4 марта, но видео разговора появилось в Instagram-аккаунте герцога и герцогини только сегодня.

Дженни работает детской медсестрой в городке Керкубри шотландской области Дамфрис и Галлоуэй с населением чуть больше трех тысяч человек. Она рассказала герцогу, как в октябре прошлого года ухаживала за своей 9-летней пациенткой на дому, что позволило скрасить ей последние дни ее жизни и позволить родителям и сестрам быть с ней рядом. Позже медсестра рассказала о своих впечатлениях от разговора с принцем:

Я всего лишь медсестра, которая работает в Шотландии, но герцог нашел время поговорить именно со мной… Это очень ценно. И я была тронута, что он захотел подробно поговорить об этой девочке. Он действительно очень интересовался ее семьей и как они сейчас живут. Он передавал им свои наилучшие пожелания.

Также женщина добавила, что Уильям поделился с ней историей из личного опыта времен службы в армии – напомним, принц проходил военную службу в войсках ВВС Австралии в звании пилота поисково-спасательных служб, а чуть позднее работал в санитарной авиации – пилотом вертолета скорой помощи. Причем в свою последнюю смену он совершил подвиг. Неделю назад он записал видеообращение, в котором поздравил военно-воздушные силы Австралии со 100-летним юбилеем.

Он сказал, что наш разговор вызвал у него, как у отца, сильные эмоции. Он рассказал, что, когда работал пилотом вертолета, у них был вызов к ребенку. Он получил травму или попал в аварию… Признался, что ему было очень грустно. Он много говорил об этом и был таким искренним,

– призналась собеседница Уильяма. Кстати, Дженни напомнила ему, что они уже встречались. В 2018 году он посетил детский хоспис Acorns в Бирмингеме, где в тот момент она работала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

В тот же день, 4 марта, принц Уильям пообщался с медиком Шамразом Зебом, который принимал участие по внедрению вакцинации в медицинские центры, и с работницей благотворительной организации Трейси Стоквелл о закупках средств индивидуальной защиты.

Напомним, в апреле прошлого года, во время тотального карантина, принц Уильям и Кейт Миддлтон в течение нескольких дней звонили работникам Национальной службы здравоохранения. Герцог и герцогиня Кембриджские благодарили медиков за их труд, а также поднимали им настроение неожиданными звонками. В течение года они не раз так общались с теми, кто помогает Великобритании справиться с коронавирусом: в частности, общались с медсестрой и звездой Tik-Tok, а также с теми, кто боится вакцинации.