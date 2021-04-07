Николь Шерзингер и Том Эванс отдыхают на Гавайях: новые фото пары

Между концертами и съемками в телешоу The Masked Singer (прототип отечественного музыкального шоу “Маска”) 42-летняя Николь Шерзингер все же находит по несколько дней для небольших, но ярких поездок за границу. В июле 2020 года солистка коллектива Pussycat Dolls и ее бойфренд, 34-летний Том Эванс, летали в Португалию с важной миссией — познакомиться с его родителями, после чего отправились отдыхать на побережье. Там она отметила свой день рождения.

С тех пор прошел почти год, и множество коронавирусных ограничений не позволяли им вылететь за пределы США. Но на днях им удалось уехать на Гавайи – это оказалось просто, так как острова входят в зону Соединенных Штатов. Яркими кадрами влюбленные без устали делятся в своих блогах в Instagram.

На Гавайях Николь и Том не только греются на солнце и купаются в лазурной воде, но и ведут, как всегда, активный образ жизни. Пара уже сходила в поход к водопаду Ваймано и поднялась в горы – так они отпраздновали минувшую католическую Пасху.

Николь Шерзингер и Том Эванс

Николь и Том — та редкая пара, которая выдержала испытание карантином и не распалась в прошлом году. Во время самоизоляции возлюбленные то и дело делились видео совместных тренировок, забавными роликами с танцами и романтическими снимками. Примечательно, что их отношениям чуть больше года — светский дебют пары случился в январе 2020 года на церемонии вручения премии “Золотой глобус”.

Встречаться пара, скорее всего, начала еще осенью 2020-го, что легко можно было проследить по снимкам папарацци. Познакомились же Николь и Томас весьма прозаично — “на работе”. В прошлом игрок в регби, Томас пришел на популярное британское шоу талантов X Factor (вернее его спин-офф The Celebrity) как участник музыкального коллектива Try Star. Николь же на том сезоне программы была у судейского пульта и принимала весьма горячее участие в судьбе молодого человека, то и дело сопровождая выступления его группы овациями стоя, а также комментариями “Я возбуждена”, “Вы такие красивые и подтянутые, я хочу раздеться прямо сейчас”. И хотя коллектив Эванса до финала шоу так и не добрался, главным для него явно оказалось участие, а не победа.