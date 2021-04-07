Шок! – В день свадьбы сына женщина узнала, что невеста – это ее давно потерянная дочь

В Китае пожилая женщина, присутствовавшая на свадьбе своего сына, неожиданно узнала, что невеста – это ее дочь, которую она более 20 лет назад оставила на обочине дороги.

Она это узнала по одной отличительной особенности, об этом пишет The Daily Star.

31 марта на свадьбе в Сучжоу (провинция Цзянсу) свекровь заметила родимое пятно на руке своей новой невестки. Точно такое же пятно было у ее давно потерянной дочери.

Как сообщают китайские СМИ, женщина подошла к родителям невесты, чтобы уточнить, была ли их дочь усыновлена более 20 лет назад. Шокированная пожилая пара была вынуждена признаться (ведь это было секретом семьи), что много лет назад они нашли маленькую девочку на обочине дороги, и с тех пор она живет с ними.

Услышав эту новость, потрясенная невеста разрыдалась. По ее словам, она так хотела найти своих настоящих родителей, что радость от свершившегося была намного сильнее, чем от самой свадьбы.

Когда же тайна раскрылась невестка выразила беспокойство по поводу того, что ее жених приходится ей братом, однако, к счастью для всех, история приняла иной оборот.

Оказалось, что жених тоже был усыновлен, поэтому возражений против брака молодых ни у кого не было. Дело в том, как сообщает местрное СМИ Oriental Daily News, что после безуспешных поисков дочери, женщина потеряла всякую надежду ее вернуть, а спустя некоторое время решила усыновить мальчика. Так и получилось, что женщина воспитала и вырастила сына для своей пропавшей дочери.

Когда все окончательно выяснилось церемония бракосочетания была продолжена.