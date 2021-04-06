Загадочное исчезновение и не менее странное возвращение 8-летней девочки Кэтрин Ван Арст

Среди множества случаев бесследного исчезновения людей на лоне природе самыми странными и причудливыми являются те, в которых пропавший человек в конце концов находится, но где он был и как попал на то место, где был найден, так и остается тайной.

В Арканзасе, недалеко от Уэст-Форка, есть государственный парк с красноречивым названием "Логово Дьявола" ("Devil's Den"). Это леса площадью 2500 акров, которые привлекают ежегодно множество туристов. Сюда приезжают на пикники, тут есть тропы для катания на горных велосипедах, тропы для верховых поездок, есть множество небольших пещер в песчанике, живописные обрывы, овраги и скальные глыбы.

В 1946 году многодетная семья Ван Арст приехала сюда отдыхать в выходной день. Пока ее отец и старшие братья ловили рыбу в ручье, 8-летняя Кэтрин плескалась в том же ручье чуть в сторонке, оставаясь у них на виду.

В какой-то момент отец с сыновьями буквально на несколько минут отвернулись от нее, чтобы вытащить рыбу из воды, а когда снова посмотрели в ту сторону, где была Кэтрин, то уже никого там не увидели.

Они поначалу не сильно испугались, решив, что девочка просто отошла в сторону, но когда они стали звать ее и потом пошли искать ее в лесу, то нигде не могли найти ее. Потом они решили, что Кэтрин могла уйти домой, ведь их дом располагался совсем рядом с лесом. Но дома девочки тоже не оказалось и никто не видел ее поблизости.

Наконец родители запаниковали и уведомили администрацию парка о пропаже ребенка. Те позвонили в полицию и вскоре в парке развернулась полномасштабная поисковая операция.

Поисковики начали тщательный и методичный поиск по всей местности в радиусе нескольких квадратных миль, и с каждым прошедшим часом надежда найти ребенка живым и здоровым таяла. В момент исчезновения на Кэтрин был лишь купальник и она была босиком, она могла пережить день в лесу, но ночи тут были прохладными и девочка могла замерзнуть и ослабеть.

После того, как прошло целых шесть дней, а девочку так и не нашли, лишь родители Кэтрин по настоящему верили, что она все еще жива и просто сидит где-то в лесу и ждет, когда ее наконец отыщут. Однако группы добровольцев все еще осматривали территорию в надежде найти хотя бы тело ребенка.

К концу шестого дня одна из групп проходила мимо небольшой пещеры и вдруг внезапно из этой пещеры вышла Кэтрин и помахала им рукой. Внешне девочка ничуть не выглядела грязной или изможденной, словно она потерялась не шесть дней назад, а буквально час назад.

По словам присутствующих, девочка также выглядела необычайно спокойной и когда люди приблизились к ней, она просто сказала им "А вот и я", словно она играла с ними в прятки.

К слову, пещера, из которой она вышла, находилась на расстоянии 7 миль от ручья, где она пропала, и на 600 футов выше по склону холма.

На Кэтрин был все тот же купальный костюм и она все так же была босиком, при этом на ее теле не было никаких признаков того, что она прошла все эти 7 миль через лес и опасные обрывы и скалы. Единственный признак того, что девочка все-таки некоторое время находилась в лесу, было то, что ее ноги были довольно прилично искусаны комарами и покрыты несколькими синяками и царапинами от колючек.

По словам экспертов, расстояние в 7 миль в такой сложной местности было бы достаточно трудно преодолеть даже экипированному опытному взрослому туристу, не то что босому и почти голому ребенку.

Кроме того, было не ясно, чем девочка питалась все эти дни, так как она не выглядела исхудавшей. В пещере, из которой она вышла, нашли каменную нишу с накопленной в ней дождевой водой, так что теоретически она могла сидеть там, потребляя воду из этой ниши и питаясь, возможно, ягодами, что росли рядом.

Но проблема была в том, что эту местность дважды тщательно осматривали с низколетящих самолетов, а потом этот район и пещеру проверяли с поисковыми собаками. И никого там не находили.

Странностей в это дело добавило и то, что когда полицейские расспросили Кэтрин о том, что с ней произошло и где она была все эти шесть дней, девочка сказала, что она мало что помнит об этом. Она сказала, что ела какие-то ягоды и потом помнила как входила в эту пещеру. И все.

К слову, в лесу в этом районе росло очень много ядовитых ягод, но Кэтрин, у которой до этой поездки в лес практически не было никакого туристического опыта, каким-то образом тщательно избегала эти ягоды, а брала лишь съедобные.

Позже Кэтрин вспомнила, что была у ручья и внезапно потеряла из виду отцу и братьев. А когда она увидела людей, которые ее искали, то она кричала им, но те ее словно вообще не видели и не слышали, хотя они проходили совсем рядом с ней.

Потом Кэтрин рассказала, что также видела людей со служебными собаками, которые тоже проходили совсем рядом с ней и что она боялась этих собак и поэтому не подошла к этим людям. Однако почему собаки не почуяли девочку, если она находилась так близко к ним?

В какой-то момент Кэтрин стала говорить, что в первую ночь, когда она ночевала в лесу, она нашла место с "теплой травой" и спала там. Что это была за странная "теплая трава", так и осталось неизвестным.

Все эти странные детали вызвали довольно много теорий насчет того, что случилось с Кэтрин, многие из которых были весьма сенсационными и склонялись к версии о вмешательстве сверхъестественных сил.

Много говорилось о том, что девочку специально отвлекли от ее семьи, чтобы увести в чащу леса и потом забрать в свой мир. И сделали это, якобы, феи или йети. Или инопланетяне.

Кто-то из исследователей даже раскопал местные легенды, согласно которым индейцы боялись этих мест, так как тут жили враждебные людям духи.

Официальная версия событий гласила, что ребенок чудом остался жив потому, что нашел источник питьевой воды в пещере и питался ягодами. А потерялась Кэтрин просто потому, что маленькие дети иногда теряются. В общем, "Расходитесь, тут не на что смотреть".