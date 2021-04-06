 

50 тысяч жителей Кипра считают русский родным языком

06.04.2021, 21:14, Разное
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6 апреля 2021 |Источник: Русское Радио Кипр

На Кипре закончено первое социо-демографическое исследование, призванное изучить «русских» на острове.

По данным отчета около 50 тысяч жителей острова свободно говорят на русском, считая его родным языком. Сюда же входят билингвы: армяне, грузины, греки и люди других национальностей, в семьях которых говорят в равной степени на двух языках. Около 60% опрошенных оказались людьми в возрасте от 35 до 54 лет. Половина опрошенных живет на Кипре менее 10 лет, а около 14% русскоязычных жителей Кипра проживают здесь более 20 лет.

76% русскоязычных жителей Кипра живут в полных семьях и только 10% не женаты и не состоят в отношениях. У 80% русскоязычных жителей Кипра есть дети. И у половины опрошенных высокое среднее количество членов семьи от 3 до 7+ человек.



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