Ультраправые консерваторы потребовали уменьшить сумму компенсации семье Джорджа Флойда с 27 до 22 миллионов долларов

После обнародования кадров с камеры на значке Дерека Шовина, которые показали, что полицейский не применял удушающий приём против задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, в США вспыхнуло массовое недовольство со стороны правых консервативных движений.

Сторонники право-радикальных групп обвинили власти в сокрытии правды, а участников BLM в беспричинных массовых беспорядках.

Лидеры крайне правой, неофашистской организации Proud Boys потребовали в суде откатить меры, принятые после несчастного случая с Флойдом.

– Во-первых, сократить выплату семье Джорджа Флойда с 27 до 22 миллионов долларов, наши налогоплательщики не собираются платить из своего кармана такие деньги, во-вторых, снизить квоты на прием чернокожих на работу с 40% до 35%, да! В-третьих, запретить венчание мультирасовых однополых пар в церквях, белые мужчины должны женится только на белых мужчинах! Передайте это Джо Байдену, — заявил лидер Proud Boys.

Помимо этого, консерваторы штата Калифорния вышли на многотысячную акцию протеста с требованием добавить флаг гетеросексуалов в перечень флагов ЛГБТК+.

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