Ким Кардашьян впервые вошла в список богатейших людей мира по версии Forbes

40-летняя телезвезда и предпринимательница впервые вошла в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии журнала Forbes. Новая версия ежегодного рейтинга, который с 1987 года составляет деловое издание, была опубликована сегодня, 6 апреля. По оценке экспертов, на момент выхода списка состояние Ким Кардашьян оценивается в один миллиард долларов (около 75 миллиардов рублей). При этом они отметили, что в октябре 2020-го ее активы составили “всего” 780 миллионов долларов (или 58 миллиардов рублей).

Источниками прибыли Ким называются: съемки реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians (хотя оно скоро подойдет к концу), которые приносили ей по 10 миллионов долларов в год, и доходы от рекламных публикаций в Instagram. Но значительную часть денег ей принес бизнес – ее косметический бренд KKW Beauty и линейка корректирующего белья Skims. Сейчас Skims оценивается в 500 миллионов долларов, из них доля Ким составляет 225 миллионов. Еще 200 миллионов она получила после продажи части акций KKW Beauty. Ну, и пока не завершился ее бракоразводный процесс с Канье Уэстом, ее состояние будет держаться на высоком уровне, отметили эксперты. Хотя пока нет какой-либо информации, каким образом супруги будут делить совместно нажитые средства и имущество.

Интересно, не повторится ли неловкая ситуация, как с Кайли Дженнер: в мае прошлого года Forbes лишил ее статуса самой молодой миллиардерши в мире. Основательницу марки Kylie Cosmetics обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удержать полученный ранее титул.

Напомним, летом прошлого года Ким уже обрела статус долларовой миллиардерши, но неофициально. В июне косметический гигант Coty заключил с ней сделку, по которой обязался выкупить 20% акций ее марки KKW Beauty, выпускающей помады, карандаши для губ, тушь для ресниц, тени и другие средства, за 200 миллионов долларов. Таким образом, общая стоимость бизнеса Кардашьян тогда составила 1 миллиард долларов, отметила газета Financial Times. Кардашьян сохранила за собой право оставаться главным ее руководителем и выбирать стратегию развития бренда. Детали сделки с Coty оговаривались в течение нескольких месяцев.

