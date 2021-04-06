Кристина Агилера c женихом Мэттью Ратлером на его дне рождения в Лос-Анджелесе: новые фото пары

Вчера, 5 апреля, жених Кристины Агилеры – инвестор и вице-президент компании по созданию онлайн-курсов MasterClass – Мэттью Ратлер праздновал свое 36-летие. По такому поводу именинник и 40-летняя певица решили поужинать в ресторане The Nice Guy Западном Голливуде, престижном районе Лос-Анджелеса. На выходе из заведения их уже поджидали папарацци, которые и запечатлели их дорогу от двери до личного автомобиля.

Кристина и Мэттью вместе уже десять лет, и еще в 2014 году объявили о помолвке. Однако спешить с заключением брака влюбленные не спешат.

Также певица поздравила любимого в Instagram. Она написала большой пост и опубликовала видео из семейного архива.

Ты просто самый лучший. С днем рождения! Ты постоянно поражаешь меня преданностью, целеустремленностью и трудолюбием, оставаясь при этом любящим и заботливым партнером и родителем. Ты всегда стремишься быть лучше и никогда не останавливаешься на достигнутом. Удивительный отец, прекрасный бизнесмен и продумывающий все наперед мудрец, ты ежедневно воплощаешь новые идеи в жизнь. Я горжусь тобой и всегда буду рядом. Я буду подбадривать тебя, чтобы ты продолжал сиять и преуспевать во всех своих самых смелых мечтах. Люблю тебя, дорогой.

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Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

Напомним, Кристина Агилера и ассистент по кастингу мюзикла “Бурлеск” Мэттью Ратлер вместе с 2010 года, и 14 февраля 2014-го они объявили о помолвке. 16 августа того же года у них родилась дочь – Саммер Рэйн Ратлер. В ноябре 2017-го папарацци запечатлели Агилеру, выходящую вместе с подругой из свадебного салона Toho. Вывод для СМИ напрашивался сам собой: Кристина и Мэттью Ратлер решили связать себя узами брака после семи лет отношений. Однако новостей о том, что влюбленные расписались, за последние два года так и не поступало, поэтому официально его статус все еще “жених”. Для Кристины этот брак станет вторым: с 2005 по 2011 годы она была замужем за Джорданом Брэтманом, у них растет сын Макс Лайрон Брэтман. 12 января этого года ему исполнилось 13 лет.

Как пара отметила День Святого Валентина в этом году, смотрите здесь.