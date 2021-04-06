Принц Люксембурга Луи женится во второй раз: первое официальное фото с невестой

Как стало известно около часа назад, принц Людовик Люксембургский обручился со своей возлюбленной, которую зовут Скарлетт-Лорен Сирг. Королевский дворец опубликовал соответствующее заявление в Instagram, сопроводив его тремя портретами: одно фото из личного архива влюбленных и два официальных снимка пары. На одном только они двое, на втором – вместе с родителями Луи.

Мы очень рады объявить о помолвке нашего сына принца Луи с мисс Скарлетт-Лорен Сирг. Князья Гавриил и Ной присоединяются к нашим поздравлениям в желании окружить новую пару всей нашей заботой и любовью. Желаем им безмерного счастья,

– говорится в заявлении родителей принца Луи – правящего герцога Анри и его супруги, герцогини Марией Терезы. Дата свадьбы пока неизвестна.

Скарлетт-Лорен Сирг и принц Луи Герцогиня Мария Тереза, принц Луи, Скарлетт-Лорен Сирг и правящий герцог Анри

Для 34-летнего принца Луи, третьего сына правящих монархов, этот брак станет уже вторым. С 2006 по 2017 год он был женат на Тесси Антони – единственной женщине-сержанте люксембургского военного контингента. Принцесса Тесси подарила принцу двух сыновей – 12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной. В январе 2017 года супруги выпустили заявление о разводе. Что послужило тому причиной, так и осталось тайной.

Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

У экс-супруги принца Люксембургского – Тесси – личная жизнь тоже не стоит на месте: в феврале этого года она сообщила, что ждет ребенка от своего жениха, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флесселя.

Принц Люксембургский Луи и его экс-супруга, принцесса Тесси с сыновьями Габриэлем и Ноем