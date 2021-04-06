 

Принц Люксембурга Луи женится во второй раз: первое официальное фото с невестой

06.04.2021, 13:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно около часа назад, принц Людовик Люксембургский обручился со своей возлюбленной, которую зовут Скарлетт-Лорен Сирг. Королевский дворец опубликовал соответствующее заявление в Instagram, сопроводив его тремя портретами: одно фото из личного архива влюбленных и два официальных снимка пары. На одном только они двое, на втором – вместе с родителями Луи. 

Мы очень рады объявить о помолвке нашего сына принца Луи с мисс Скарлетт-Лорен Сирг. Князья Гавриил и Ной присоединяются к нашим поздравлениям в желании окружить новую пару всей нашей заботой и любовью. Желаем им безмерного счастья,

– говорится в заявлении родителей принца Луи – правящего герцога Анри и его супруги, герцогини Марией Терезы. Дата свадьбы пока неизвестна.

Скарлетт-Лорен Сирг и принц ЛуиГерцогиня Мария Тереза, принц Луи, Скарлетт-Лорен Сирг и правящий герцог Анри

Для 34-летнего принца Луи, третьего сына правящих монархов, этот брак станет уже вторым. С 2006 по 2017 год он был женат на Тесси Антони – единственной женщине-сержанте люксембургского военного контингента. Принцесса Тесси подарила принцу двух сыновей – 12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной. В январе 2017 года супруги выпустили заявление о разводе. Что послужило тому причиной, так и осталось тайной.

Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

У экс-супруги принца Люксембургского – Тесси – личная жизнь тоже не стоит на месте: в феврале этого года она сообщила, что ждет ребенка от своего жениха, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флесселя.

Принц Люксембургский Луи и его экс-супруга, принцесса Тесси с сыновьями Габриэлем и Ноем



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Володин: Нормы для иноагентов не нарушают чьих-либо прав и свобод

26.06 / Мнение: Наркопреступления в России, атака на «Гардиан» и школа геймификации

12.03 / Исследователи заявили, что электричество может ускорять заживление ран

17.02 / Володин рассказал Путину о приоритетах работы ГД

15.02 / В России самолеты могут перейти на водородное топливо к 2035 году

03.02 / МЧС России и Минприроды планируется серьезно усилить внедрением ИИ-технологий

12.02 / Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

30.03 / В Красноярске бездомная собака укусила ребенка за лицо

08.11 / Ученые объяснили причину “обжигания” горла при употреблении спиртного

08.10 / Игорь Крутой раскрыл причину конфликта с Агаларовым и Фадеевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)