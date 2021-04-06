Disney: Главный герой ремейка «Гадкого утёнка» является транс-лебедем

Главный режиссёр ремейка мультфильма Disney «Гадкий утёнок» поделился в соцсетях деталями готовящегося произведения. В числе прочего им была упомянута «транс-лебединая» гендерная идентичность главного героя.

– Творчество Disney всегда было посвящено актуальным проблемам общества. Если в 1939 году общество было сфокусировано на проблемах «белых лебедей», то в текущем году мы стараемся освещать проблемы транс-персон. В связи с этим, мною было принято решение сделать главного героя ремейка транс-лебедем, — заявил главный режиссёр проекта Майк Элевски в своём Twitter-аккаунте.

Помимо этого, было также заявлено о смене цвета оперения отца-утки на коричневый, и изменению образа матери-утки «в сторону большей бодипозитивности».

После предания информации о готовящихся изменениях в сюжете широкой огласке, некоторые пользователи поинтересовались у режиссёра о целесообразности данных поправок, в ответ на что Майкл обратился ко всем несогласным:

– ВСЕМ РЕДНЕКАМ, РАСИСТАМ, СЕКСИСТАМ, ГОМОФОБАМ И ТРАНСФОБАМ: ИДИТЕ И СМОТРИТЕ СВОЕГО СТАРОГО НИКОМУ НЕ НУЖНОГО УТЁНКА! ЕГО У ВАС НИКТО НЕ ОТНИМАЕТ! НЕ НРАВИТСЯ — ЗАКРОЙТЕ СВОЙ РОТ И НЕ СМОТРИТЕ НИ ЭТОТ МУЛЬТФИЛЬМ, НИ МОИ ДРУГИЕ ТВОРЕНИЯ! — заявил Майкл в своём обращении.

Напомним, «Гадкий утёнок» — короткометражный мультфильм Уолта Диснея, созданный в 1939 году. Компания Disney намерена выпустить 3D-ремейк картины во втором квартале 2021 года.

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