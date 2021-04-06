 

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк поделились новым портретом с сыном к Пасхе

06.04.2021, 11:18, Разное
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Для 31-летней принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка эта весна особенная – в середине февраля они впервые стали родителями и все это время проводят у себя дома с малышом Августом. Две недели назад, 23 марта, внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон отпраздновала свой 31-й день рождения, первый в качестве мамы. А теперь и Пасху она встретила в новой роли.

Так же как и ее родственники – принц Уильям и Кейт Миддлтон – Евгения припозднилась с пасхальными поздравлениями. Но оно того стоило: несколько часов назад принцесса поделилась новым портретом с супругом и новорожденным сыном.

Желаем каждому счастливой Пасхи и цветущей весны,

– подписала она снимок. На нем Евгения в длинном темном платье стоит на фоне цветущего дерева рядом с Джеком, который держит перед собой сына. Несмотря на то что семейство можно с трудом рассмотреть, подписчики остались в восторге от такого нежного и весеннего портрета.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк с сыном Августом

В это воскресенье, 4 апреля, весь католический мир праздновал Пасху. По традиции, монархи со всей Европы порадовали подданных новыми и такими редкими семейными кадрами. Это сделали королевские семьи Бельгии и княжества Монако, а в воскресенье к ним присоединились королева Елизавета II и ее сын принц Чарльз. Накануне это сделали и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Их оригинальное поздравление, а также подробности того, как они провели этот праздник, читайте здесь.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа. 

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.



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