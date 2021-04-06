 

Житель Риги получит от России материальную компенсацию за шрам на плече, оставшийся после укола советской вакциной

06.04.2021, 9:35, Разное
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск 80-летнего жителя Риги Зигмандса Швейнерса к России за непоправимый вред карьере, полученный вследствие укола в 1955 году вакциной БЦЖ.

В своём заявлении гражданин Латвии отмечает, что процедура была сделана в принудительном порядке и дальше отрицательно сказалась на его жизни.

Подававший надежды математик окончил школу с красным дипломом и подавал документы в один из московских технических вузов. По заявлению Швейнерса, он не смог успешно пройти вступительные экзамены из-за проблем в ходе медицинского осмотра, когда у него был обнаружен гигантский шрам на плече размером 5 мм и многочисленные рубцы на руках.

После этого латвиец был вынужден отслужить два года в советской армии, что не соответствовало его национальным и идейным убеждениям, и устроиться на работу грузчиком, где он трудился до выхода на пенсию.

По итогам судебного разбирательства суд постановил взыскать с правопреемника СССР – Российской Федерации, 5 млн евро, а также провести бесплатное откачивание вакцины БЦЖ из организма Швейнерса и сделать ему пластическую операцию на плече, чтобы убрать шрам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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