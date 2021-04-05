Казаки требуют ввести запрет на публикацию своих изображений на ряженке

Атаман Кубанского казачьего войска, член Общественной палаты РФ Николай Долуда, направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием принять меры финансового характера против производителей ряженки, которые размещают казаков на упаковке с этим молочным продуктом.

В письме, подписанном всеми казачьими объединениями России, отмечается, что действия производителей наносят моральный вред и подрывают многовековые устои российского казачества, а также не перечисляют авторский гонорар за использование в коммерческих целях образа кубанского казака. Ежегодно, по подсчётам экспертов, производители ряженки за счёт таких действий получают на 20 млн рублей больше, чем у конкурентов.

– Мы казаки – люди, верой и правдой столетиями, служившие государству и не хотим воевать с отечественными молокозаводами. Все наши претензии можно уладить двумя путями: перечислить на счета Кубанского казачьего войска 200 млн рублей и убрать изображение казака с ряженки, ведь это создаёт негативные ассоциации и наносит ущерб нашей деловой репутации. Однако мы не возражаем при выплате соответствующих гонораров размещать казаков на других молочных продуктах: молоке, кефире, твороге, – говорится в письме, подписанном атаманом Николаем Долудой.

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