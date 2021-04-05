 

От восточной линии Алены Ахмадуллиной до круиза от Ульяны Сергеенко: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

05.04.2021, 19:18, Разное
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Ulyana Sergeenko 

В новой круизной коллекции Ульяна Сергеенко отправляет героиню в путешествия по странам и городам, по которым соскучилась сама. На изделиях – авторские принты с изображениями путевых штампов и печатей Италии, Парижа, Монако, Катара и Казахстана. В линейке много воздушных платьев, рубашек свободного кроя, миди-юбок на запах с высоким разрезом, блуз с объемными рукавами. Декоративные элементы в виде оборок, ассиметричных воланов на юбках, баски, шнуровки на блузах делают летние образы особенно изящными.

Laroom

Новая весенне-летняя коллекция Laroom поддерживает идею внешней утонченности и внутренней силы. В линейке представлены воздушные платья с воланами в оттенках цветов луговых трав, комбинезоны в стиле сафари, легко комбинируемые сарафаны, комфортные платья-рубашки, жакеты и платья с объемными плечами.

AKHMADULLINA

Бренд продолжает исследовать исконно русские техники, соединяя их с особенной стилистикой стран Востока. Третья капсула Middle East состоит из семи платьев, уникальных по составу, силуэту, цветовому решению. Изделия отличает ручная вышивка жемчугом, а также адаптированные с традиционных вышивок оригинальные паттерны: птицы, лошади, человеческие фигуры.

OMUT x Olya Kosterina

Бренд OMUT выпустил коллекцию, созданную совместно с маркой одежды Olya Kosterina. Дань уважения кутюрным ручным техникам, любовь к техническим материалам, бунтарский дух и поиски новой женственности. Все это объединило марки в попытке сделать выразительные и при этом универсальные носибельные вещи с характером. В коллекцию вошли мини-сумочки на карабинах, мешки-рюкзаки и летящие платья.

| ф о р м а |

Белые, черные и джинсовые тотал-луки новой коллекции бренда подходят и для прохлады ранней весны, и для жарких летних вечеров. Объемные рубашки из денима, пиджаки, брюки, джинсы и строгие юбки с разрезами дополнены кроп-свитерами, легкими платьями, манишками, топами и шортами.



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