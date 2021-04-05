Скандалы: Полковник с приданым

Кто помог подмосковному прокурору Раменского района Московской области Константину Томбулову обзавестись 268 объектами недвижимости на 750 млн.

Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова 268 объектов недвижимости. Лайф выяснил, что полковник юстиции мог разбогатеть благодаря связям с известным в Подмосковье криминальным авторитетом Олегом Медведевым (Шишкан). Как прокурор создал группировку, похищавшую земельные участки, и разбогател — в материале Лайфа.

Следствие считает, что в 2009 году, будучи прокурором Раменского района, Томбулов организовал настоящую ОПГ, в которой участвовало 22 человека. Сегодня в отношении 12 обвиняемых уголовные дела направлены в суд. Ещё пять человек до сих пор числятся в бегах. Несмотря на то что полковника арестовали ещё в 2018 году (на тот момент он был замначальника подразделения Следственного комитета по Московской области в Люберцах), дело передали в суд только в феврале этого года.

Томбулова и остальных фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, присвоении чужого имущества, получении взятки в особо крупном размере, вымогательстве, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов и незаконной переделке оружия. Сам экс-прокурор вину пока так и не признал, несмотря на веские доказательства.

Упоминания о «прокурорской группировке» появились ещё в 2012 году, когда были обнародованы открытые письма якобы авторства начальника Раменского отдела Росреестра Людмилы Папши (впоследствии её саму осудили за махинации с землёй). В письмах говорилось, что прокурор Раменского района вместе с чиновниками и представителями криминалитета якобы занимается махинациями с землёй.

— Они сами рисуют поддельные свидетельства, подготавливают договор купли-продажи земельного участка на своё аффилированное лицо, сами подписывают все документы, а потом через местных риелторов реализуют земельные участки. Доходность бешеная! — сообщалось в письме.

По словам Папши, прокурор якобы обязал её платить ежемесячную дань в $20 тыс. в обмен на отказ реагировать на многочисленные нарушения. Также глава районного Росреестра отмечала, что контакты с прокуратурой были опасны для жизни.

В 2012 году возбудили дело и против замначальника Следственного комитета по Люберецкому району Романа Русланова. По версии следствия, он вместе с Томбуловым и другими подельниками незаконно присвоил и продал по рыночной цене более 300 гектаров подмосковных земель, находящихся в федеральной и муниципальной собственности. Ущерб государству от этой аферы превысил 1 млрд рублей. Русланову удалось скрыться от силовиков, и его объявили в международный розыск.

«Законники» по разную сторону

Негласный хозяин Раменского района — Олег Медведев, также известный как Шишкан (или Олег Раменский) — вернулся в Россию из Испании как раз в 2009 году, чтобы проститься с легендой воровского мира Вячеславом Иваньковым (Япончиком). В то время районную прокуратуру возглавлял Томбулов. По словам источника Лайфа, два «законника» нашли точки пересечения.

— У Раменской прокуратуры в то время было активное общение с Шишканом и его окружением. Прокуратура всегда держала руку на пульсе земельного вопроса. И сам Шишкан после приезда из Испании активно ввязался в махинации с землёй, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, для махинаций с земельными участками группировка Шишкана якобы привлекла некую Анну Хайбуллину — тогдашнего начальника Раменского отдела ФБУ «Кадастровая палата». Недавно её осудили за мошенничество на шесть лет.

Схема была простой: группировка использовала дачную амнистию, которая была принята в 2006 году и разрешала упрощённый порядок оформления прав на земельные участки, выделявшиеся гражданам в 1992–1998 годах. Например, помимо справки БТИ, договора купли-продажи или дарения, свидетельства о праве собственности доказательством владения участком признавалось решение местной администрации или даже профкома предприятия, который создавал садовое товарищество. Группировка оформляла на землю свидетельство о собственности на подставных людей, которое якобы в 1993 году выдавала районная администрация. Так государственные земли становились частными. Затем их продавали ни о чём не подозревающим людям.

Папша и Хайбуллина были осуждены за мошенничество, а в 2018 году неожиданно для многих арестовали и прокурора Томбулова. Следующим стал Шишкан. Не исключено, что на криминального авторитета вышли благодаря показаниям фигурантов дела о мошенничестве с подмосковной землёй.

Свой девелопер и адвокатская коллегия

Лайф обнаружил у «прокурорской группировки» собственную девелоперскую компанию «М-5 Девелопмент», зарегистрированную в посёлке им. Тельмана Раменского района. Бизнесом владеет швейцарская фирма «Эвердрим са» из Лугано. Доли в компании принадлежат находящемуся в международном розыске бывшему замначальника подразделения Следственного комитета по Люберецкому району Роману Русланову и некоему Олегу Рязанову.

Экс-прокурора Томбулова с девелопером Рязановым связывает один автомобильный госномер, которым они пользовались в разное время. Если полковник юстиции предпочитал ездить на «десятке» ВАЗ-21102, то его товарищ — на зелёном «пежо». Такой тандем позволял похищать у государства участки, легализовывать и успешно продавать.

Следует отметить, что Рязанов также числился совладельцем подмосковной коллегии адвокатов «Стоглав», которая была ликвидирована в марте 2009 года. Не исключено, что она была создана именно для защиты и юридической поддержки группировки.

Томбулов, как выяснило следствие, за несколько лет обзавёлся недвижимостью на 750 млн рублей (почти 270 кадастровых объектов). Всё это должно было пойти на продажу, если бы прокурора не задержали.

Примечательно, что при таком богатстве прокурор предпочитал не светиться: судя по базе ГИБДД, у Томбулова в собственности были две старые машины — отечественная «десятка» и японская Honda. Зато Рязанов, напротив, собрал в своём гараже разношёрстный автопарк: он числился хозяином разных моделей Мazda, Mitsubishi, Lexus, Peugeot и ВМW.

Станислав Сенькин, Андрей Дубровский