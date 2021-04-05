 

Эстонские ученые помогут Роскомнадзору замедлить Twitter

05.04.2021, 17:32, Разное
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Ученые из эстонского Института торможения времени и пространства (ИТВИП) окажут помощь российскому надзорному ведомству в борьбе с американской соцсетью.

Роскомнадзор закупит инновационные эстонские технологии для замедления нелегального интернет-трафика, поступающего в Россию из-за рубежа через Twitter.

В Роскомнадзоре отметили, что в самой Эстонии работа Twitter, как и всего Интернета, давно замедлена в силу естественных причин, чем и обусловлено новое сотрудничество.

Этот феномен хорошо изучен многими поколениями эстонских ученых и на его основе разработаны эффективные механизмы замедления, которые применяются в автомобильной промышленности, авиастроении, оружейном деле и других областях.

– Всех деталей нашего соглашения с Роскомнадзором раскрыть не могу, долго рассказывать. Отмечу лишь то, что мы успешно внедрили наши технологии в Китае и КНДР. Если там кто-то все же пытается пробиться во внешний интернет, то передача данных идет очень медленно, — заявил главный научный сотрудник Института Матиас Диаллаапен.

Полный набор мер для замедления Twitter, предлагаемый эстонской стороной, не раскрывается. Но известно, что одним из предложений по затруднению работы социальной сети является перевод русскоязычного сегмента Twitter на эстонский язык.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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