Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Софья Каштанова стала мамой во второй раз

Звезда сериалов “Оттепель”, “Психологини” и “Полицейский с Рублевки” Софья Каштанова родила второго ребенка. Эту радостную новость 33-летняя актриса сообщила у себя в Instagram:

Пришло время поделиться нашим счастьем: у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике, в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях!,

– написала она под фотографией, сделанной на последних сроках беременности. Имя малышки Софья решила пока оставить в тайне.

Софья Каштанова Софья Каштанова с сыном

Напомним, в марте 2019 года о рождении сына Софья тажке рассказала в Instagram. Как оказалось, роды состоялись еще в январе, но все это время она предпочитала держать новость в тайне. Рожать Софья улетела из Москвы в Мексику. Сейчас мальчику уже два года, но только недавно она обнародовала его имя – Джордж.

О своей личной жизни актриса рассказывает неохотно. Так, о своем избраннике, отце ее детей, ничего не известно. Зато все ее подписчики знают, что она раньше много лет жила и сейчас живет в Мексике – это практически ее второй дом.

18 лет назад моя мама вышла замуж за мексиканца и мы переехали. Так что теперь Мексика ассоциируется у меня с семейным очагом, местом, где мне тепло и спокойно, где нет необходимости куда-то бежать, где я напитываюсь силой и энергией,

– рассказывала актриса в трэвел-колонке на HELLO.RU. Другие инсайдерские советы от Софьи Каштановой на тему, чем заняться в Мексике, можно прочитать здесь.

Софья Каштанова, январь 2021 года