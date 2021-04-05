Предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2 вывели украинский госбюджет в профицит по итогам 2020 года

Минфин Украины опубликовал годовой отчет по госбюджету за 2020 год, который впервые за долгое время по итогам оказался профицитным и не требовал внешних дотаций.

Как оказалось, доходы превысили расходы на 20 миллионов гривен благодаря старту предзаказов на покупку игры от украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2, НДС из которых покрыл дефицит казначейства.

По словам министра финансов Украины, благодаря компьютерной игре стране не пришлось занимать деньги на внешнем рынке и продавать долговые облигации.

– Этот прецедент показал важность таких отраслей как цифровые развлечения для государства. Благодаря GSC и ”Сталкеру”, нам не пришлось идти к МВФ за очередным траншем, а стоимость коммунальных услуг вырастет только на 50 %, вместо 60, — заявил глава минфина Сергей Марченко.

По подсчетам экспертов из Высшей школы экономики Украины, в случае становления бестселлером S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет стать главным экспортным продуктом Украины и превзойти аграрный экспорт по доле ВВП страны.

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