Скандалы: Евгений Первышов против Вениамина Кондратьева

Решение главы Краснодара пойти в депутаты Госдумы РФ обострило борьбу команд за власть на Кубани

Решение Евгения Первышова сменить кресло мэра Краснодара на мандат депутата Госдумы РФ ознаменовало новый этап борьбы за власть на Кубани. Получив новый статус, он может собрать вокруг себя оппонентов губернатора Вениамина Кондратьева, чтобы на очередных выборах главы региона выставить против него максимально сильного кандидата. История взаимоотношений между губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой столицы региона Евгением Первышовым поделена на два противоречивых этапа. Первый из них начался осенью 2016 года, когда предыдущий мэр регионального центра Владимир Евланов по просьбе губернатора добровольно ушёл в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы. Кондратьев объяснил, что городу нужна «перезагрузка», а знания Евланова могли бы пригодиться на федеральном уровне для продвижения интересов региона.

Глава Кубани предложил Евгению Первышову оставить должность заместителя директора департамента разрешительной деятельности и контроля Министерства строительства РФ, чтобы занять освободившееся место. По словам опрошенных «Октагоном» краснодарских политиков, главным бенефициаром назначения стала команда главы ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Последнему мэр Краснодара обязан началом своей политической карьеры. В начале 2000-х годов он возглавлял городское отделение «Родины», лидером которой на тот момент был Рогозин, и от этой партии впервые избрался депутатом местной думы.

У «Роскосмоса» в столице Кубани есть и экономические интересы. Входящий в структуру госкорпорации краснодарский завод «Сатурн» является одним из ведущих промышленных предприятий города. Он на 100 процентов обеспечивает потребности российской космонавтики в аккумуляторных батареях и на 50 процентов – в солнечных.

Заняв пост главы краевого центра, Евгений Первышов установил тесные отношения с другими представленными в Краснодарском крае элитными группами и вскоре стал участником многочисленных политических конфликтов. Наиболее серьёзные из них развернулись в 2019 году. Тогда кубанские политики были взбудоражены слухами о том, что Кремль не согласует переизбрание Вениамина Кондратьева на очередной губернаторский срок. В качестве одного из претендентов на освобождающееся кресло чаще всего называли Первышова.

Глава Краснодара при этом публично не критиковал губернатора. В качестве главной противостоящей главе региона политической силы выступила КПРФ, региональное отделение которой на тот момент поддерживала одна из крупнейших российских финансово-промышленных групп. В конце октября 2019 года в интернете появилась тайно сделанная на одном из совещаний видеозапись разговора Вениамина Кондратьева со его заместителем Андреем Алексеенко. На ней вице-губернатор заверил главу региона, что «главная угроза на выборах будет исходить от КПРФ». Он подчеркнул, что именно коммунисты консолидировали вокруг себя оппозиционные силы и в связке с ними работал мэр Краснодара.

Кондратьев заявил, что не верит словам заместителя, и поручил Евгению Первышову возглавить список «Единой России» на проходящих одновременно с губернаторской кампанией выборах депутатов городской думы. Но на них подавляющее число жителей города «проголосовало ногами». Официальная явка на выборах губернатора Кубани и депутатов гордумы Краснодара впервые за всю историю оказалась самой низкой – 27,3 процента.

Из 840 тысяч избирателей более 600 тысяч не пришли на голосование. А количество голосов в пользу действующего губернатора оказалось одним из самых низких по краю.

Начиная с осени конфликт губернатора с мэром Краснодара вошёл в открытую фазу. Глава региона неоднократно публично устраивал разнос Первышову и вынуждал увольнять его ближайших соратников. Наиболее масштабная зачистка городской команды состоялась в сентябре 2020 года, когда свои посты покинули два заместителя мэра, начальник городского управления по физической культуре и спорту, а также руководители окружных и сельских администраций.

Тем не менее до самого последнего времени Евгений Первышов не планировал сдавать позиции. В декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции он категорически опроверг появившиеся слухи о его скорой отставке и переходе на работу в Госдуму. «Я сразу скажу: это неправда. Я в Государственную думу не собираюсь», – заявил мэр.

Однако после очередной порции публичной критики со стороны главы региона, касающейся в том числе просчётов мэрии при застройке города (в новых кварталах не соблюдаются нормативы по строительству школ и других социальных объектов), Первышов неожиданно для всех сменил риторику.

В конце марта он обратился к губернатору с просьбой согласовать его выдвижение кандидатом в депутаты нижней палаты федерального парламента. «Нужны новые социальные объекты и очистные, городу требуется большая поддержка на федеральном уровне. Хотел бы попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы», – сказал мэр, после чего получил одобрение Кондратьева.

Однако, по данным знакомого с политическими процессами на Кубани источника «Октагона», мэр не отказался от претензий на губернаторский пост:

– Можно констатировать, что в Краснодарском крае стартовала кампания за губернаторское кресло. Очередные выборы главы региона пройдут в 2025 году, но возможна и досрочная отставка действующего губернатора. Чтобы сделать ответный ход, Первышову необходим более высокий статус. Он его выбрал – депутат нижней палаты Федерального собрания Российской Федерации, который приравнивается к статусу российского министра. Процесс внутриполитической борьбы кланов продолжен.

Собеседник издания подчёркивает, что, помимо Первышова, на губернаторское кресло могут претендовать и другие местные политики. В числе потенциальных кандидатов называют действующего депутата Госдумы от Краснодарского края Дмитрия Ламейкина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Значительно осложнит ситуацию и проект по созданию в крае особой федеральной территории, в которую может войти прибрежная зона Чёрного моря.

– Борьба за кресло губернатора будет сопровождаться новыми интригами и аппаратными войнами. Кубань продолжит лихорадить во внутриполитическом плане, – предупреждает источник.

Константин Джултаев