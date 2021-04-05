Feduk поздравил Александру Новикову с днем рождения: “Моя маленькая девочка”

Сегодня, 5 апреля, дочь ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова – Александра – празднует 27-летие. По этому поводу ее 29-летний возлюбленный, певец Feduk выложил в Instagram несколько кадров с именинницей и написал короткий, но милый пост:

Моя любовь и мой вдохновитель, мой самый верный друг и самый близкий человек на этом свете! С днем рождения, Сашуля. Моя маленькая девочка forever.

Александра уже ответила ему в комментариях, написав “Моя любовь” на английском языке и добавив много розовых сердечек. Позже именинница опубликовала у себя архивное фото со знаменитым отцом и несколько кадров с любимым человеком и друзьями, а также написала:

THANKFUL! мне 30.

Почему 30 – остается загадкой.

Аркадий Новиков с дочерью Александрой Александра Новикова и Feduk

Напомним, о романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В начале июля прошлого года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли Ивану подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически,

– рассказала в эфире Александра. В августе влюбленные познакомили друг друга со своими родителями и даже провели совместный отпуск на Сардинии.