Скандалы: Мягкая сила Леонида Слуцкого

Как фонд председателя Комитета Госдумы по международным делам искал гранты в США и возил в РФ Энрике Иглесиаса по списку волонтеров

Леонид Слуцкий известен не только обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны журналисток. Он главный «внешнеполитический» депутат в Госдуме, отвечает за международное направление. Расширяя российское влияние в мире, Слуцкий ведет себя почти так же странно, как и в общении с журналистками. Согласно материалам расследования Центра «Досье», Слуцкий тайно привозил в Россию певца Энрике Иглесиаса вместе с командой под видом волонтеров, а возглавляемый Слуцким Российский фонд мира искал финансирование в США.

Финансовая связь с иностранцами – это худшая из бед для российских оппозиционных политиков, независимых журналистов или правозащитников. Хуже только признание экстремистом через суд. Законодательство об иностранных агентах разрастается, множится новыми критериями вины, и скоро мало кто из граждан России не будет попадать под статус «иностранного агента».

Но, похоже, есть надежно защищенные от таких обвинений люди и организации. Для того, чтобы спокойно клянчить деньги у американцев и не бояться клейма «иностранного агента», нужно быть провластным «патриотом», и проводником кремлевской «мягкой силы» на международной арене.

Российский фонд мира (РФМ) с государством связан теснее некуда. Он читает себя правопреемником Советского фонда мира. С тех пор как в Кремле увлеклись созданием инструментов «мягкой силы» для продвижения своих интересов за рубежом, фонд стал одним из таких инструментов, наряду с Россотрудничеством, Управлением президента по внешней политике и другими госструктурами. С 2002 года председателем правления РФМ является депутат Госдумы Леонид Слуцкий (он же с 2016 года возглавляет думский комитет по международным делам).

РФМ формально должен финансироваться за счет пожертвований. Информации о жертвователях не очень много. Одним из возможных финансовых источников был экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По информации Центра «Досье», в 2018 году, когда Полтавченко еще возглавлял Питер, Слуцкий просил его выделить фонду 10 миллионов рублей на деятельность.

Искали представители фонда денег и у американцев. По данным Центра «Досье», в феврале 2018 года (как раз когда гремел скандал в связи с обвинениями депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах) люди из РФМ встречались с представителями Республиканской партии США и руководством американской неправительственной организации «Институт мира» (United States Institute of Peace). С российской стороны переговоры вели заместители Слуцкого Анатолий Салуцкий, курирующий американское направление, и Елена Сутормина.

Россияне и американцы обсуждали финансирование Международного комитета по взаимопониманию и согласию между русским и украинским народами, созданного при участии фонда Слуцкого. В отчете по итогам встреч с американцами было сказано, что «Институт мира» готов поддержать инициативу РФМ в случае, если увидит шаги по улучшению российско-украинских отношений.

«В частности, был сделан акцент на том, удастся ли российским гражданским активистам 9 мая сего года возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве, что можно было бы использовать для противодействия радикальным группировкам в Киеве», — писали Анатолий Салуцкий и Елена Сутормина по итогам поездки в США (доклад имеется в распоряжении Центра «Досье»).

Показатель эффективности был выбран странный. Не совсем понятно, как возложение цветов к памятнику Шевченко на вечно пустынной набережной в Москве могло существенным образом способствовать улучшению российско-украинских отношений и, тем более, нанести урон неким «радикальным группировкам в Киеве». Тем не менее, цветы к памятнику все же возложили, только не 9 мая, а раньше — 9 марта, в день рождения Шевченко. Получили ли в итоге россияне из РФМ искомые американские гранты – неизвестно.

Борьба с «американским влиянием» в мире и, одновременно, желание американских денег – не единственное противоречие в поведении российских проводников «мягкой силы».

Как известно тема Второй мировой войны, борьба с «фальсификацией истории», разнообразным «очернением памяти» и «отрицанием роли советского народа» стали одной из главных тем российской политики – и внутренней и внешней. Внутри страны людей штрафуют за фотографию фуражки Гитлера из военного музея, на полном серьезе заводятся уголовные дела по немецким военным преступлениям почти восьмидесятилетней давности. На внешнеполитической арене Кремль и МИД постоянно говорят о «недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны», а также без устали обличают украинских националистов.

При этом постоянными европейскими партнерами главы внешнеполитического комитета Госдумы Слуцкого и Российского фонда мира являются представители немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По данным Центра «Досье», 23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью Слуцкого. Депутат попросил консула оформить двукратные визы на 90 дней двум гражданам Германии, членам AfD — Александеру Гауланду и Беатрисе фон Шторх. Цель поездки была указана как «общественно-политическая». Гауланд – один из сооснователей AfD. Он известен своим заявлением о том, немцы могут гордится подвигами германских солдат в Первой и Второй мировых войнах. Из-за этих слов в прессе поднялась волна негодования — негативную реакцию вызвало именно упоминание о Второй мировой войне. Позднее Гауланд вынужден был уточнить свою позицию. Ему пришлось сказать, что сама нацистская система, вне зависимости от солдатской стойкости на фронте, была преступна.

Впрочем, рядовой россиянин у себя в стране за слова о «героизме» солдат Вермахта немедленно стал бы фигурантом административного или уголовного дела – отговорки и уточнения ему бы вряд ли помогли. Но скандальные немецкие партнеры Слуцкого были радушно приняты в Москве, хотя в СМИ их визит предпочли не афишировать.

Членам AfD в Москве прощают заявления о Вермахте, потому что очень хотят иметь эту партию в качестве проводника своего влияния в Европе. АfD действительно регулярно выступает с прокремлевских позиций. Тот же Гауланд высказывается за отмену санкций в отношении России, а немецкая пресса называет его «Путин-ферштеер», то есть тот, кто призывает «понять Путина». Лидер партийного молодежного крыла Маркус Фронмайер посещал Крым, а российские чиновники, отвечающие за внешнеполитический блок, были вовлечены в разработку стратегии победы Фронмайера на немецких выборах.

Согласно материалам «Досье», пользуясь содействием и покровительством РФМ в Россию приезжали и другие европейские ультраправые политики прокремлевской ориентации: Кай Готтшалк (из той же AfD), лидер французского «Национального фронта» (ныне – «Национальное объединение») Марин Ле Пен, ее родственник Самуэль Марешаль, а также Павел Гамов – швед российского происхождения, член правой партии «Шведские демократы». Последний приезжал в Россию по приглашению фонда Слуцкого наблюдать за выборами в 2017 году. В России Гамов оскандалился: требовал от приглашающей стороны оплачивать его счета за выпивку, приставал в женщине-однопартийцу. По итогам поездки «Шведские демократы» исключили Гамова из своих рядов.

Центр «Досье» в рамках своего расследования установил личности несколько десятков европейских друзей Кремля, посещавших Россию по приглашению Слуцкого и РФМ. В распоряжении Центра «Досье» имеются написанные от имени Слуцкого приглашения на имена депутатов Европарламента, политиков, банкиров, бизнесменов. У большинства в документах указаны стандартные цели визита: «участие в переговорах по реализации гуманитарных и благотворительных программ Российского фонда мира».

По мнению источника «Досье» в МИД, такие приглашения могут использоваться для налаживания общения между европейскими политиками, которыми заинтересовалась Москва, и российскими спецслужбами.

Попадаются среди гостей Слуцкого и далекие от большой политики и шпионских игр персонажи. Как стало известно Центру «Досье», в сентябре 2013 года депутат ходатайствовал через Игоря Голубовского, работавшего генконсулом в Нью-Йорке, о выдаче виз группе из двадцати волонтеров. Эти волонтеры якобы собирались в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам «Русская инициатива». Но неожиданным образом среди волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас, его музыканты, подтанцовка, а также финансовый директор и тур-менеджер певца.

Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами. Зато он часто выступает на вечеринках перед российскими политическими и финансовыми элитами.

На днях стало известно о награждении Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. На сайте думского комитета по международным делам, который возглавляет Слуцкий, сказано, что депутат награжден «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Награду вручал заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко. Судя по всему, деятельность Слуцкого в Кремле признана эффективной.

Роман Попков